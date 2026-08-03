JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54,30 auf 57,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gestiegene Sektor-Multiplikatoren überlagerten in seinem Modell die für den Medizintechnikkonzern gesenkten Schätzungen, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental betrachtet wirke die Bewertung der Aktie attraktiv, wobei die Siemens-Beteiligung mittelfristig eine Belastung bleibe./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 39,23EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57,40
Kursziel alt: 54,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57,40
Kursziel alt: 54,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte