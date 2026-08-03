JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54,30 auf 57,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gestiegene Sektor-Multiplikatoren überlagerten in seinem Modell die für den Medizintechnikkonzern gesenkten Schätzungen, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental betrachtet wirke die Bewertung der Aktie attraktiv, wobei die Siemens-Beteiligung mittelfristig eine Belastung bleibe./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 39,23EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57,40

Kursziel alt: 54,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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