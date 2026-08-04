Southern Cross Gold: 481 Meter mineralisierter Bohrabschnitt – unter Tage ruft!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-/Marketingberatervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 04.08.2026, 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt der zentrale Werttreiber von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8). Doch Sunday Creek besitzt einen zweiten strategischen Hebel: Antimon zählt in Australien, den USA, Kanada, Japan und der Europäischen Union zu den kritischen Rohstoffen und wird unter anderem in Verteidigungstechnik, Halbleitern, Batterien und Flammschutzmitteln eingesetzt.

Damit verbindet das zu 100 % kontrollierte Projekt in Victoria hochgradige Goldmineralisierung mit einem westlichen Antimonpotenzial. Die Story hat sich inzwischen deutlich über einzelne spektakuläre Bohrtreffer hinausentwickelt: Das System wächst nach Westen, ein Explorationsstollen wird aufgefahren und das Unternehmen bereitet eine massive Ausweitung der Bohrkapazität vor.

Sunday Creek erreicht eine neue Größenordnung

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) hat seit Ende 2020 insgesamt 273 Bohrlöcher über rund 130,6 Kilometer aus dem Hauptgebiet von Sunday Creek veröffentlicht. Die mineralisierte Wirtsstruktur ist zwischen Christina und Apollo inzwischen über etwa 1.550 Meter im Streichen bohrdefiniert; mindestens 124 hochgradige Gangsysteme – vom Unternehmen bildhaft als „Sprossen“ einer goldenen Leiter bezeichnet – wurden abgegrenzt.

Aktuell arbeiten elf Bohrgeräte auf dem Projekt. Ergebnisse aus 68 Bohrlöchern befanden sich Ende Juli in Bearbeitung oder Analyse. Das laufende Programm soll bis zum ersten Quartal 2027 insgesamt 200.000 Bohrmeter umfassen. Diese Größenordnung schafft einen außergewöhnlich dichten Nachrichtenfluss und kann das geologische Modell in vergleichsweise kurzer Zeit erheblich verdichten.

Sunday Creek besitzt bislang keine Mineralressource oder Mineralreserve. Im März 2025 veröffentlichte das Unternehmen jedoch ein konzeptionelles Explorationsziel von 2,2 bis 3,2 Millionen Goldäquivalentunzen bei 8,3 bis 10,6 g/t Goldäquivalent. Dieses Ziel umfasst Rising Sun, Apollo und Golden Dyke, ist keine Ressource und besitzt keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

481 Meter mineralisierter Bohrabschnitt verbindet Christina mit Golden Dyke

Die Meldung vom 28. Juli liefert den bislang stärksten Beleg dafür, dass Christina kein isolierter Teilbereich ist. Drei Bohrungen wurden von einem neuen Ansatzpunkt rund 300 Meter westlich der zuvor veröffentlichten Bohransatzpunkte niedergebracht – und alle drei trafen Mineralisierung. Zusätzlich wurde Gold bereits 15 bis 60 Meter unter der Oberfläche durchschnitten.

Im Zentrum steht SDDSC235, die bislang westlichste und tiefste veröffentlichte Bohrung bei Christina. Das 1.405,7 Meter lange Bohrloch verlief kumuliert rund 800 Meter in aussichtsreichem Wirtsgestein und durchteufte ab 282,1 Metern einen 481 Meter langen, nahezu kontinuierlich mineralisierten Bohrabschnitt mit 0,92 g/t Goldäquivalent – bestehend aus 0,87 g/t Gold und 0,02 % Antimon. Die Werte sind ungeschnitten und beziehen sich auf die Bohrlochlänge. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten Intervalle wird je nach Abschnitt auf rund 40 bis 90 % der Probenlänge geschätzt.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

SDDSC235 durchschnitt 15 mineralisierte Gangsysteme und lieferte sieben Einzelanalysen mit mehr als 50 g/t Gold. Zu den wichtigsten zusammengesetzten Abschnitten zählen:

• 1,6 Meter mit 21,4 g/t Goldäquivalent, einschließlich 0,2 Meter mit 156,5 g/t Goldäquivalent.

• 2,1 Meter mit 28,2 g/t Goldäquivalent, einschließlich 0,3 Meter mit 192,0 g/t Gold.

• 0,8 Meter mit 141,0 g/t Gold.

• 8,3 Meter mit 4,8 g/t Goldäquivalent im Bereich Golden Dyke.

• 1,8 Meter mit 37,2 g/t Goldäquivalent, einschließlich 0,2 Meter mit 337,0 g/t Gold.

Die höchste Einzelanalyse erreichte 496 g/t Gold über 0,20 Meter. Im flacheren Teil des Systems wurden zudem 39,5 % Antimon über 0,10 Meter gemessen. Besonders positiv: Die bei Christina gemeldeten Abschnitte liegen außerhalb des Explorationsziels vom März 2025. Damit vergrößert die jüngste Bohrkampagne nicht nur das geologische Vertrauen, sondern eröffnet potenziell zusätzliche Bereiche für eine spätere Ressourcenschätzung.

Der Explorationsstollen startet den nächsten Beschleunigungsschritt

Am 29. Juni wurde der erste Sprengabschlag am Portal des Explorationsstollens durchgeführt. Es handelt sich nach Unternehmensangaben um den ersten neuen Untertagezugang dieser Art in Victoria seit ungefähr 20 Jahren.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Der Hauptstollen soll rund 680 Meter vorgetrieben werden und etwa 115 Meter unter die Oberfläche führen. Einschließlich der unterirdischen Bohrplattformen sind ungefähr 1.200 Meter Gesamtentwicklung vorgesehen. Die Fertigstellung wird vom Unternehmen bis zum Jahresende 2026 angestrebt.

Der Stollen ist kein Produktionsbeginn und keine Genehmigung für einen späteren Minenbetrieb. Sein Zweck ist die Beschleunigung der Exploration: Kürzere und präzisere Bohrungen aus dem Untergrund sollen die Zahl der gleichzeitig eingesetzten Anlagen perspektivisch von elf Oberflächenbohrgeräten auf bis zu 24 Oberflächen- und Untertagebohrgeräte erhöhen.

Redcastle: Erster tiefer Test bestätigt das System

Parallel zu Sunday Creek baut Southern Cross Gold mit Redcastle einen zweiten Explorationspfad auf. Das zu 100 % kontrollierte Projekt liegt 64 Kilometer nordnordwestlich von Sunday Creek und umfasst drei Explorationslizenzen über zusammen rund 7.500 Hektar beziehungsweise 75 km². Redcastle liegt etwa sieben Kilometer entlang des Streichens von der Costerfield-Gold-Antimon-Mine auf einer parallelen Struktur und rund 24 Kilometer östlich der Fosterville-Mine.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Die historischen Angaben müssen differenziert werden: Nicht das gesamte Goldfeld produzierte pauschal 35.000 Unzen zu 33 g/t. Vielmehr werden für Clarke’s Reef 35.000 Unzen Gold bei 33 g/t genannt. Die Welcome-Gruppe förderte historisch 20.583 Unzen bei außergewöhnlichen 254,6 g/t. Die historischen Arbeiten waren im Durchschnitt nur etwa 55 Meter tief und konzentrierten sich auf schmale Gangstrukturen.

Bohrloch SDDRE016 war einer der ersten systematischen tiefen Tests unterhalb der historischen Laura-Abbaue und des Grundwasserspiegels. Es durchschnitt gold- und antimonhaltige Gänge über mehr als 250 Meter vertikale Ausdehnung und dokumentierte sichtbares Gold in steil stehenden Erweiterungsgängen.

• 0,14 Meter mit 26,2 g/t Gold ab 112,98 Metern.

• 0,22 Meter mit 15,4 g/t Gold ab 321,84 Metern.

• 0,10 Meter mit 5,0 g/t Gold und 0,33 % Antimon ab 294,11 Metern.

Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf ungefähr 70 bis 85 % der Probenlängen geschätzt. Die einzelnen Abschnitte sind schmal, doch ihre Wiederholung über einen großen vertikalen Bereich bestätigt, dass das historische System in der Tiefe fortgesetzt werden kann. Gleichzeitig lieferte das zweite gemeldete Bohrloch SDDRE017 lediglich niedriggradige Werte – ein wichtiger Hinweis darauf, dass Redcastle noch in einer sehr frühen Zieldefinitionsphase steht.

Der Distrikt besitzt dennoch erheblichen Raum für weitere Tests: Das Unternehmen beschreibt 14 einzelne Gangzüge über einen 900 Meter breiten Korridor und historische Arbeiten über insgesamt 17 Kilometer. Der Großteil wurde bislang nicht tiefer als ungefähr 50 Meter erkundet.

Antimon wird zum eigenständigen Werttreiber

Die Meldung vom 6. Juli bestätigt, dass die oberen Bereiche von Golden Dyke besonders antimonreich sind. Der wichtigste Abschnitt aus SDDSC233 lautet korrekt 7,9 Meter mit 19,9 g/t Goldäquivalent – bestehend aus 2,8 g/t Gold und 7,1 % Antimon. Die Ausgangsfassung hatte hierfür irrtümlich die Werte des enthaltenen Teilabschnitts verwendet.

Innerhalb des Intervalls liegen 3,7 Meter mit 37,5 g/t Goldäquivalent – zusammengesetzt aus 3,5 g/t Gold und 14,2 % Antimon. Einzelanalysen erreichten bis zu 47,0 % Antimon über 0,13 Meter. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Intervalle entsprechen ungefähr 75 bis 85 % der Probenlänge.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Zum 28. Juli zählte Sunday Creek 110 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Antimon. Nach der vom Unternehmen verwendeten Goldäquivalentberechnung entfallen rund 21 bis 24 % des potenziell gewinnbaren In-situ-Werts auf Antimon. Diese Berechnung ist preis-, metallurgie- und annahmenabhängig und ersetzt keine Wirtschaftlichkeitsstudie.

Frühe metallurgische Versuche an wenigen Sunday-Creek-Proben ergaben Goldausbeuten von 93,3 bis 97,6 % und Antimonausbeuten von 89,5 bis 94,3 % in getrennten Konzentraten. Die Resultate sind positiv, bleiben jedoch Vorversuche und dürfen nicht ohne weitere Testarbeiten auf das gesamte Projekt übertragen werden.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-prog ...

Fazit: Aus starken Bohrdaten wird eine skalierbare Projektstory

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) verfügt inzwischen über mehr als nur spektakuläre Einzeltreffer. Christina wächst in Richtung Golden Dyke, die Zahl der abgegrenzten Gangsysteme steigt und der Explorationsstollen schafft die technische Basis für eine erhebliche Ausweitung der Bohrkapazität.

Die kurzfristigen Katalysatoren sind klar: 68 ausstehende Bohrergebnisse, das laufende 200.000-Meter-Programm und der Vortrieb des Explorationsstollens. Redcastle eröffnet zusätzlich einen zweiten regionalen Wachstumspfad, während Antimon den strategischen Wert von Sunday Creek neben Gold sichtbar erhöht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass aus einer Entdeckungen später wirtschaftliche Bergbauprojekte entstehen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Informationsstand

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Unternehmensmeldungen vom 6., 15. und 28. Juli 2026 sowie zum ersten Abschlag des Explorationsstollens vom 29. Juni 2026; Unternehmenswebseite und Projektinformationen zu Sunday Creek und Redcastle; Commodity-TV/SRC. Die offizielle Unternehmensnachrichtenübersicht enthielt zum Informationsstand 3. August 2026 keine neuere operative Meldung als die Veröffentlichung vom 28. Juli 2026.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmeldungen, technischen Projektinformationen und der dort genannten qualifizierten Person Kenneth Bush. Es wurden keine eigenen Bohrdaten verifiziert, keine Ressourcenschätzung, kein Bewertungsmodell und keine Wirtschaftlichkeitsstudie erstellt. Goldäquivalentwerte beruhen auf den vom Unternehmen offengelegten Annahmen.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor Veröffentlichung substanziell menschlich und redaktionell geprüft, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt uneingeschränkt beim Herausgeber.

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Bezahlte Beziehung und Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Nach den für diese Fassung übernommenen Angaben halten SRC und Autor keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von mindestens 0,5 % in den besprochenen Finanzinstrumenten. In den vergangenen zwölf Monaten bestanden nach Angaben von SRC keine Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen; eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC besteht nicht.

Explorationsziel, Ressourcen und Reserven: Das Explorationsziel von Sunday Creek ist konzeptionell. Es liegt keine Mineralressource oder Mineralreserve vor, und es ist ungewiss, ob weitere Exploration zur Abgrenzung einer Ressource führen wird. Bohrabschnitte, Einzelanalysen, Goldäquivalentwerte, historische Produktion und Vergleichslagerstätten beweisen keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit oder spätere Produktion.

Wesentliche technische Einschränkungen: Die im Artikel genannten Intervalle sind überwiegend Bohrlochlängen. Wahre Mächtigkeiten werden nur geschätzt und können wesentlich geringer sein. Sehr hohe Einzelwerte stammen teilweise aus schmalen Zentimeter- oder Dezimeterabschnitten und sind nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalt, Tonnage oder Wirtschaftlichkeit. Vorläufige metallurgische Ergebnisse beruhen auf begrenzten Proben und können nicht ohne weitere Arbeiten auf das gesamte Projekt übertragen werden.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, geologische Kontinuitäts-, Genehmigungs-, Umwelt-, ESG-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Bau-, Sicherheits-, Betriebs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Länder-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Der Explorationsstollen dient der Erkundung und stellt weder einen Produktionsbeginn noch eine Genehmigung für einen späteren Bergbaubetrieb dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Bohrprogrammen, ausstehenden Ergebnissen, Fertigstellung des Explorationsstollens, Kapazitätsausbau, möglichen Ressourcen, Projektentwicklung und potenzieller Antimon- oder Goldproduktion beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse und Zeitpläne können erheblich abweichen.

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