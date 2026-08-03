Tech-Rallye vor der nächsten Runde – solange diese eine Zahl weiter steigt

Die entscheidende Frage sei nicht mehr, ob die hohen KI-Ausgaben übertrieben sind. Vielmehr müssten die Unternehmen zeigen, dass ihre Gewinne die Investitionen rechtfertigen.

Anleger sollten den jüngsten Ausverkauf bei Aktien rund um Künstliche Intelligenz (KI) nicht mit einem breiten Markteinbruch verwechseln. Goldman-Sachs-Stratege Ben Snider verweist auf weiterhin starke Unternehmensgewinne und steigende Prognosen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Rückgang erinnert Snider an frühere Phasen, in denen zu viele Anleger auf dieselben Momentum-Aktien setzten. Häufig folgte darauf eine Konsolidierung, bevor sich der langfristige Aufwärtstrend fortsetzte. Hedgefonds und Anleger in börsengehandelten Indexfonds hätten ihre kreditfinanzierten Positionen bereits deutlich reduziert.

Berichtssaison stützt den Markt

Bis Ende Juli hatten Unternehmen mit rund zwei Dritteln des Börsenwertes im S&P ihre Zahlen vorgelegt. Davon übertrafen 64 Prozent die Gewinnschätzungen deutlich. Bereinigt um hohe Beteiligungsgewinne einiger Technologiekonzerne dürften die Indexgewinne um 26 Prozent steigen. Einschließlich dieser Sondereffekte erreicht das Wachstum 45 Prozent. Ein typisches Indexmitglied steigert seinen Gewinn laut Goldman Sachs um zwölf Prozent. Erwartet worden waren neun Prozent.

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Unternehmen aus der KI-Infrastruktur lieferten im 2. Quartal rund ein Drittel des Gewinnwachstums. Bis zum Jahr 2027 könnte ihr Anteil auf mehr als die Hälfte steigen. Zu den wichtigsten Treibern gehören Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia und Broadcom. Ein Risiko bleiben aber die Margen. Höhere Zölle, Energiepreise und andere Kosten könnten die Ergebnisse belasten.

Investitionsboom setzt sich fort

Die Cloud-Umsätze von Alphabet, Amazon und Microsoft stiegen zusammen um 48 Prozent. Goldman Sachs erwartet deshalb, dass die Kapitalausgaben der großen Cloud-Anbieter 2027 mehr als eine Billion US-Dollar erreichen.

Allein im zweiten Quartal investierten die fünf größten Anbieter 182 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erwirtschafteten sie nur rund fünf Milliarden US-Dollar an freiem Mittelzufluss. Weitere 101 Milliarden US-Dollar nahmen sie über Anleihen und Aktien auf.

Goldman Sachs sieht darin kein Warnsignal. Die Finanzierung zeige vielmehr das Vertrauen der Konzerne in künftige KI-Umsätze. Die Kursschwankungen könnten zwar anhalten. Solange die Gewinne steigen, bleibt der Bullenmarkt nach Einschätzung der Bank jedoch auf einem stabilen Fundament.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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