Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 56,69 USD
Silberpreis stürzt ab: -1,70 % auf 56,69 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,65 %
|1 Monat
|-7,53 %
|3 Monate
|-23,66 %
|1 Jahr
|+55,31 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,92615USD. Heute, bei 56,69USD, wäre daraus ein Vermögen von 22.742,8USD geworden – ein Plus von +127,43 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig volatil; Zielbereiche liegen bei 75–80€ im Oktober (Beitrag 10) bzw. 90$ ±10% bis Jahresende (Beiträge 6,9). Eine technische Unterstützung um 57$ wird genannt (Beitrag 8). Fundamental wird steigender industrieller Bedarf bis 2030 erwartet (Beitrag 7). Hinweis: 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben; Sentiment bleibt volatil.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|319,80EUR
|-0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|112,68EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|227,04EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|290,40EUR
|-1,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,35EUR
|-1,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|460,00EUR
|-2,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|335,48EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|67,96EUR
|-0,41 %
|Long
|1
|0,00
|112,74EUR
|-0,23 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,737EUR
|+1,75 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.