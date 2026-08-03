Bärenattacke Silber fällt auf 56,69 USD

-1,70 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,65 % 1 Monat -7,53 % 3 Monate -23,66 % 1 Jahr +55,31 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 56,69. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,92615USD. Heute, bei 56,69USD, wäre daraus ein Vermögen von 22.742,8USD geworden – ein Plus von +127,43 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.