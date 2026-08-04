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    Golden Cross im Chart

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    Spider-Man schlägt voll ein: Beginnt jetzt AMCs großes Comeback?

    "Spider-Man: Brand New Day" und "The Odyssey" bescheren AMC das beste Umsatzwochenende seiner Geschichte. Auch die Aktie sendet plötzlich ein starkes Kaufsignal.

    Für Sie zusammengefasst
    • AMC verbucht umsatzstärkstes Wochenende der Geschichte
    • Spider-Man startet mit 927 Millionen Dollar weltweit
    • AMC Aktie zeigt Golden Cross und neues Jahreshoch
    Golden Cross im Chart - Spider-Man schlägt voll ein: Beginnt jetzt AMCs großes Comeback?
    Foto: David Cruz Sanz - ZUMA Press Wire

    AMC Entertainment hat das umsatzstärkste Wochenende seiner 106-jährigen Geschichte verbucht. Von Mittwoch bis Sonntag strömten mehr als 10,2 Millionen Menschen in die amerikanischen AMC-Kinos und die internationalen ODEON-Filialen. Die Kinokette stellte neue Unternehmensrekorde bei Ticketverkäufen sowie bei Speisen und Getränken auf.

    Der entscheidende Publikumsmagnet war "Spider-Man: Brand New Day". Der Film spielte zum Start 355 Millionen US-Dollar in Nordamerika und 927 Millionen US-Dollar weltweit ein. Damit erzielte der neue Marvel-Blockbuster das zweitbeste Eröffnungswochenende der Filmgeschichte. Nur "Avengers: Endgame" startete 2019 noch etwas stärker.

     

     

    "The Odysse" hilft neuen Rekord aufzustelln

    Für AMC reichte es dennoch zu einem historischen Triumph über die Avengers. Die Einnahmen mit Popcorn, Getränken und anderen Gastronomieangeboten übertrafen den bisherigen Rekord vom Startwochenende von "Avengers: Endgame". Auch beim Gesamtumsatz und den Eintrittsgeldern meldete AMC neue Höchststände.

    "Spider-Man" sorgte zudem für das bislang umsatzstärkste Wochenende der Dolby-Cinema-Säle von AMC. Christopher Nolans "The Odyssey" füllte gleichzeitig weiterhin die IMAX-Kinos. Im New Yorker AMC Lincoln Square liefen die Vorstellungen in IMAX mit 70-Millimeter-Film am dritten Wochenende in Folge teilweise rund um die Uhr.

    Blockbuster-Pipeline ist prall gefüllt

    Damit könnte das Rekordwochenende mehr sein als ein einzelner Ausreißer. In den kommenden Monaten stehen weitere potenziell Kino-Blockbuster auf dem Programm. Im August starten "Coyote vs. Acme" und "The Dog Stars". Im September folgt "Resident Evil". Im Oktober sollen "Street Fighter" und "Clayface" Besucher anlocken. Danach kommen "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" und Disneys "Hexed" in die Kinos.

    Holen sich die Avengers den Rekord zurück?

    Besonders wichtig wird das Weihnachtsgeschäft. Am 18. Dezember starten gleichzeitig "Avengers: Doomsday" und "Dune: Part Three". Wenige Tage später folgen "The Angry Birds Movie 3" und "Jumanji: Open World". Der Filmkalender bietet AMC damit gleich mehrere Chancen auf weitere besucherstarke Wochenenden.

    Auch die Börse reagiert. Die AMC-Aktie konnte am Montag auf ein neues Jahreshoch ziehen. Gleichzeitig hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt inzwischen bei rund 2,52 US-Dollar und damit über der 200-Tage-Linie von rund 2,13 US-Dollar. Damit ist ein sogenanntes Golden Cross entstanden, das Charttechniker als längerfristig positives Signal werten.

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    Mein Tipp: Ein zweites Halbjahr der Blockbuster

    Nach dem Hollywood-Streik, der im November 2023 beendet wurde, haben die Filmeschmieden etwas länger gebraucht, um wieder Blockbuster am Fließband zu produzieren. In diesem Jahr könnte die Filmindustrie aber wieder an ihre erfolgreichen Zeiten anschließen.

    Das Rekordwochenende zeigt, dass attraktive Filme die Menschen weiterhin in großer Zahl ins Kino locken. Premiumformate und hohe Gastronomieumsätze verbessern zusätzlich die Erlöse je Besucher. Die gut gefüllte Filmpipeline könnte deshalb den Auftakt für ein starkes zweites Halbjahr bilden.

    Die hohen Schulden und die Gefahr weiterer Aktienverwässerungen bleiben jedoch erhebliche Risiken. Operativ und charttechnisch hat sich die Lage dennoch spürbar verbessert. Liefert Hollywood in den kommenden Monaten weitere Treffer, könnte bei AMC aus einem erfolgreichen Wochenende tatsächlich ein erfolgreiches Kinojahr werden.

    Mutige Anleger springen auf den Trend auf und machen ihr Depot filmreif.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

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    Verfasst von Markus Weingran
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