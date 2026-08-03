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    Ölpreise gefallen - Trump sagt Iran-Angriff ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sanken nach abgesagtem US-Angriff deutlich
    • Brent fiel auf 83,36 US-Dollar Rückgang 5,20 Prozent
    • Opec+ erhöhte Förderobergrenze um 188000 Barrel
    Ölpreise gefallen - Trump sagt Iran-Angriff ab
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind nach dem von US-Präsident Donald Trump abgesagten Angriff auf den Iran deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober fiel am Montag zuletzt auf 83,36 US-Dollar. Damit sank der Preis der Referenzsorte um 5,20 Prozent. Der Preis für Öl der US-Sorte WTI gab noch etwas stärker nach.

    US-Präsident Donald Trump will am Wochenende den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird.

    Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Straße von Hormus zu lassen, Fortschritte machen. Außenminister Abbas Araghchi sagte, die Gespräche zwischen Teheran und Oman über die Verwaltung der Meerenge befänden sich in der Endphase. Dennoch herrscht nach wie vor wenig Klarheit über die Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Teheran bereit ist, Schiffen die freie Durchfahrt durch die Meerenge zu gewähren, wie Trump es gefordert hat.

    Besondere Bedeutung bei den Verhandlungen dürfte neben der Regelung zur Öffnung der Straße von Hormus das umstrittene Atomprogramm des Irans haben. Die beiden Themenkomplexe dominierten auch schon vorherige Verhandlungsrunden, die in Pakistan und der Schweiz stattfanden.

    Das Ölkartell Opec+ hat am Wochenende die Obergrenze für die Ölförderung zum sechsten Mal in Folge angehoben. Es weitet die erlaubte Produktionsmenge für September um täglich 188.000 Barrel aus. Das teilten die sieben Länder von Opec+ nach ihrem Online-Treffen mit.

    Wie Analysten betonen, bedeutet eine Anhebung der Obergrenze nicht automatisch, dass mehr Öl auf den Weltmarkt gelangt. Große Produzenten wie Saudi-Arabien erreichten bei der Förderung in den vergangenen Monaten gar nicht die ihnen zugeteilte Höchstmenge. Das liegt vor allem an der Teilblockade des wichtigen Seewegs Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des saudischen Öls transportiert werden muss./jsl/he





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