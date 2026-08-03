Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.08. - Dow Jones stark +1,13 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 53.139,49 PKT und steigt um +1,13 %.
Top-Werte: Microsoft +5,11 %, Salesforce +4,75 %, Boeing +4,42 %, Amazon +4,26 %, Sherwin-Williams +3,42 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -2,41 %, Merck & Co -2,01 %, Apple -1,26 %, Amgen -1,24 %, Cisco Systems -1,12 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 28.471,02 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +10,48 %, Workday (A) +8,48 %, Axon Enterprise +8,23 %, Meta Platforms (A) +5,89 %, Intuitive Surgical +5,83 %
Flop-Werte: Western Digital -6,96 %, Marriott International Registered (A) -6,57 %, Monolithic Power Systems -5,86 %, Seagate Technology Holdings -5,80 %, Lam Research -4,99 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:44) bei 7.556,30 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: Workday (A) +8,48 %, Axon Enterprise +8,23 %, First Solar +7,78 %, Builders Firstsource +7,08 %, ServiceNow +6,73 %
Flop-Werte: Western Digital -6,96 %, Marriott International Registered (A) -6,57 %, Monolithic Power Systems -5,86 %, Seagate Technology Holdings -5,80 %, Lam Research -4,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.