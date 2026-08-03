Börsenstart USA - 03.08. - Dow Jones stark +1,13 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 53.139,49 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: Microsoft +5,11 %, Salesforce +4,75 %, Boeing +4,42 %, Amazon +4,26 %, Sherwin-Williams +3,42 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -2,41 %, Merck & Co -2,01 %, Apple -1,26 %, Amgen -1,24 %, Cisco Systems -1,12 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 28.471,02 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +10,48 %, Workday (A) +8,48 %, Axon Enterprise +8,23 %, Meta Platforms (A) +5,89 %, Intuitive Surgical +5,83 %

Flop-Werte: Western Digital -6,96 %, Marriott International Registered (A) -6,57 %, Monolithic Power Systems -5,86 %, Seagate Technology Holdings -5,80 %, Lam Research -4,99 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:44) bei 7.556,30 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: Workday (A) +8,48 %, Axon Enterprise +8,23 %, First Solar +7,78 %, Builders Firstsource +7,08 %, ServiceNow +6,73 %

Flop-Werte: Western Digital -6,96 %, Marriott International Registered (A) -6,57 %, Monolithic Power Systems -5,86 %, Seagate Technology Holdings -5,80 %, Lam Research -4,99 %

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