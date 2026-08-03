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    Besonders beachtet!

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    CoreWeave Registered (A) Aktie mit Kurssprung +10,48 % - 03.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CoreWeave Registered (A) Aktie bisher um +10,48 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CoreWeave Registered (A) Aktie mit Kurssprung +10,48 % - 03.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CoreWeave Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.08.2026

    Mit einer Performance von +10,48 % konnte die CoreWeave Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CoreWeave Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 69,61. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei CoreWeave Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -37,96 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -1,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CoreWeave Registered (A) auf +1,45 %.

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    Während CoreWeave Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,52 %.

    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,41 %
    1 Monat -12,12 %
    3 Monate -37,96 %
    1 Jahr -30,08 %
    Stand: 03.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,65 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoreWeave Registered (A)

    +13,68 %
    +8,25 %
    -13,07 %
    -38,19 %
    -29,82 %
    -6,92 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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