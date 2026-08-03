DAX, Autolus Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Saga Metals
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|DroneShield
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|D-Wave Quantum
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|Verbio
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|Kontron
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|Deep Sea Minerals
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
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|News
|🥇
|DAX
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|BioNTech
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|Verbio
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|Almonty Industries
|30
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|Gerresheimer
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|Newron Pharmaceuticals
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
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|Forum
|News
|🥇
|Autolus Therapeutics
|+20,00 %
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|🥈
|Terra Drone Corporation
|+18,42 %
|💬
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|Renesas Electronics
|+17,22 %
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|🟥
|InSilico Medicine Cayman TopCo
|-7,06 %
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|🟥
|GameStop
|-10,77 %
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|🟥
|Sportradar Group Registered (A)
|-19,72 %
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Saga Metals
Wochenperformance: +17,05 %
Wochenperformance: +17,05 %
Platz 1
DroneShield
Wochenperformance: -15,55 %
Wochenperformance: -15,55 %
Platz 2
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +9,26 %
Wochenperformance: +9,26 %
Platz 3
Verbio
Wochenperformance: -15,17 %
Wochenperformance: -15,17 %
Platz 4
Kontron
Wochenperformance: -6,77 %
Wochenperformance: -6,77 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +10,81 %
Wochenperformance: +10,81 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +2,65 %
Wochenperformance: +2,65 %
Platz 7
BioNTech
Wochenperformance: +0,26 %
Wochenperformance: +0,26 %
Platz 8
Verbio
Wochenperformance: -15,17 %
Wochenperformance: -15,17 %
Platz 9
Almonty Industries
Wochenperformance: -17,05 %
Wochenperformance: -17,05 %
Platz 10
Gerresheimer
Wochenperformance: +5,38 %
Wochenperformance: +5,38 %
Platz 11
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -2,32 %
Wochenperformance: -2,32 %
Platz 12
Autolus Therapeutics
Wochenperformance: +18,40 %
Wochenperformance: +18,40 %
Platz 13
Terra Drone Corporation
Wochenperformance: -2,58 %
Wochenperformance: -2,58 %
Platz 14
Renesas Electronics
Wochenperformance: +6,04 %
Wochenperformance: +6,04 %
Platz 15
InSilico Medicine Cayman TopCo
Wochenperformance: -14,13 %
Wochenperformance: -14,13 %
Platz 16
GameStop
Wochenperformance: -11,21 %
Wochenperformance: -11,21 %
Platz 17
Sportradar Group Registered (A)
Wochenperformance: -19,93 %
Wochenperformance: -19,93 %
Platz 18
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