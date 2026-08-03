🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitzero Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Bitzero Holdings

    Alle Altcoins verkauft

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kevin O’Leary wettet jetzt auf das, was KI und Bitcoin wirklich brauchen

    Shark-Tank-Starinvestor Kevin O’Leary hat sein Altcoin-Depot leergeräumt. Übrig bleiben Bitcoin, Ethereum und USDC – seine neue Top-Wette liegt woanders.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kevin O'Leary räumt Altcoin-Positionen komplett leer
    • BTC, ETH und USDC sind für Institutionen relevant
    • Energieinfrastruktur als Topwette für KI und Mining
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Alle Altcoins verkauft - Kevin O’Leary wettet jetzt auf das, was KI und Bitcoin wirklich brauchen
    Foto: Sipa USA - Sipa USA

    Kevin O’Leary zieht eine klare Linie unter den Altcoin-Hype. Der aus "Shark Tank" bekannte Investor sagte im Podcast "Money Rehab", er habe alle 27 seiner Altcoin-Positionen verkauft. Für institutionelle Anleger seien im Kryptomarkt nur noch Bitcoin, Ethereum und der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin USDC relevant. Seine Krypto-Quote sei von einem Höchststand von 24 Prozent auf 14 Prozent gesunken – teils durch Kursverluste, teils durch gezielte Verkäufe.

    O’Leary bezeichnete den breiten Altcoin-Markt als spekulative Modeerscheinung und verglich den Hype mit NFTs und dem Labubu-Trend. Besonders hart fiel sein Urteil über kleinere Coins aus. Ein institutioneller Analyst habe ihm gezeigt, dass Bitcoin und Ethereum rund 97 Prozent der Volatilität im Kryptomarkt erklärten. "Der Rest ist Poopoo. Und er hatte recht. Und alle diese Poopoo-Coins sind zusammengebrochen", zitiert Stockwtits O’Leary. Er sprach von "Durchfall in der Krypto-Welt" und davon, dass dieser "überall auf dem Boden verteilt" gewesen sei.

    Seine stärkste Anlageidee sieht O’Leary inzwischen nicht mehr direkt in Kryptowährungen, sondern in Energieinfrastruktur. "Ich glaube tatsächlich, dass der Bereich, der eine überdurchschnittliche Performance erzielen wird, einfach die reine Energieinfrastruktur sein wird. Wenn man in Energieinfrastruktur investiert, sind das Turbinenhersteller, Hersteller von Übertragungsanlagen und Unternehmen, die Stromverträge aus Kernkraft und Wasserkraft bündeln", sagte er.

    Der Grund ist einfach: KI-Rechenzentren und Bitcoin-Miner brauchen enorme Mengen Strom. Wer die Infrastruktur besitzt, muss laut O’Leary nicht einmal darauf wetten, welcher Kunde am Ende gewinnt. Als eine seiner besten krypto-nahen Investitionen nannte er Bitzero, ein Unternehmen, das Hyperscaler mit Strom versorgt. "Sie verfügen einfach über Strom, Grundstücke, Glasfaser und eine Genehmigung. Das ist ihnen egal. Es ist ein Hyperscaler. Ob KI oder Bitcoin", sagte O’Leary.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Damit verschiebt sich sein Investmentfokus deutlich. Nicht der nächste kleine Coin, nicht der nächste Hype-Token und nicht einmal Bitcoin selbst stehen für ihn im Zentrum, sondern die physische Grundlage der digitalen Wirtschaft: Strom, Netze, Flächen und Genehmigungen. Für Anleger ist das die eigentliche Botschaft. Wenn KI und Krypto weiter wachsen, könnte der größere Hebel nicht mehr im digitalen Vermögenswert liegen, sondern bei den Unternehmen, die die Energie dafür liefern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Alle Altcoins verkauft Kevin O’Leary wettet jetzt auf das, was KI und Bitcoin wirklich brauchen Shark-Tank-Starinvestor Kevin O’Leary hat sein Altcoin-Depot leergeräumt. Übrig bleiben Bitcoin, Ethereum und USDC – seine neue Top-Wette liegt woanders.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     