Kevin O’Leary wettet jetzt auf das, was KI und Bitcoin wirklich brauchen

O’Leary bezeichnete den breiten Altcoin-Markt als spekulative Modeerscheinung und verglich den Hype mit NFTs und dem Labubu-Trend. Besonders hart fiel sein Urteil über kleinere Coins aus. Ein institutioneller Analyst habe ihm gezeigt, dass Bitcoin und Ethereum rund 97 Prozent der Volatilität im Kryptomarkt erklärten. "Der Rest ist Poopoo. Und er hatte recht. Und alle diese Poopoo-Coins sind zusammengebrochen", zitiert Stockwtits O’Leary. Er sprach von "Durchfall in der Krypto-Welt" und davon, dass dieser "überall auf dem Boden verteilt" gewesen sei.

Kevin O’Leary zieht eine klare Linie unter den Altcoin-Hype. Der aus "Shark Tank" bekannte Investor sagte im Podcast "Money Rehab", er habe alle 27 seiner Altcoin-Positionen verkauft. Für institutionelle Anleger seien im Kryptomarkt nur noch Bitcoin, Ethereum und der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin USDC relevant. Seine Krypto-Quote sei von einem Höchststand von 24 Prozent auf 14 Prozent gesunken – teils durch Kursverluste, teils durch gezielte Verkäufe.

Seine stärkste Anlageidee sieht O’Leary inzwischen nicht mehr direkt in Kryptowährungen, sondern in Energieinfrastruktur. "Ich glaube tatsächlich, dass der Bereich, der eine überdurchschnittliche Performance erzielen wird, einfach die reine Energieinfrastruktur sein wird. Wenn man in Energieinfrastruktur investiert, sind das Turbinenhersteller, Hersteller von Übertragungsanlagen und Unternehmen, die Stromverträge aus Kernkraft und Wasserkraft bündeln", sagte er.

Der Grund ist einfach: KI-Rechenzentren und Bitcoin-Miner brauchen enorme Mengen Strom. Wer die Infrastruktur besitzt, muss laut O’Leary nicht einmal darauf wetten, welcher Kunde am Ende gewinnt. Als eine seiner besten krypto-nahen Investitionen nannte er Bitzero, ein Unternehmen, das Hyperscaler mit Strom versorgt. "Sie verfügen einfach über Strom, Grundstücke, Glasfaser und eine Genehmigung. Das ist ihnen egal. Es ist ein Hyperscaler. Ob KI oder Bitcoin", sagte O’Leary.

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Damit verschiebt sich sein Investmentfokus deutlich. Nicht der nächste kleine Coin, nicht der nächste Hype-Token und nicht einmal Bitcoin selbst stehen für ihn im Zentrum, sondern die physische Grundlage der digitalen Wirtschaft: Strom, Netze, Flächen und Genehmigungen. Für Anleger ist das die eigentliche Botschaft. Wenn KI und Krypto weiter wachsen, könnte der größere Hebel nicht mehr im digitalen Vermögenswert liegen, sondern bei den Unternehmen, die die Energie dafür liefern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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