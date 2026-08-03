Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 165,3 auf Tradegate (03. August 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,33 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,84 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +8,37 %/+47,50 % bedeutet.