ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Adidas Kursziel auf 180 Euro
- WM getriebenes Wachstum sorgt für Anlegerfragen
- Sorge um spätzyklische Branchentrends und Marketing
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem starken, von der Fußball-WM getriebenen Wachstum machten sich Anleger bei dem Sportartikelkonzern weiterhin Sorgen um die spätzyklischen Branchentrends und die Marketingaktivitäten der Konkurrenz, schrieb Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 165,3 auf Tradegate (03. August 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,33 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,84 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +8,37 %/+47,50 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 180 Euro
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Mit 639 Stück zu 148,65€ rein, könnte eine kleine technische Erholung geben spätestens morgen.