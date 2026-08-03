JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Juli 8 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen und bei Seefracht sogar um 10 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Treibstoffkosten stellten für die Logistikbranche weiterhin einen erheblichen Belastungsfaktor dar./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 06:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 06:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 57,64EUR auf Tradegate (03. August 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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