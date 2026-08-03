Wall Street schnellt hoch, DAX auf Rekordhoch dank Öl-Absturz

Titel von Bristol-Myers Squibb steigen um 2,7 Prozent. Gerüchte über Fusionsgespräche mit AstraZeneca beflügeln den Kurs. Ein solcher Deal wäre einer der größten Pharmadeals der Geschichte. Für Boeing geht es knapp 4 Prozent aufwärts, nachdem BNP Paribas die Aktie auf Kaufen hochgestuft hat. Verlierer ist hingegen die Aktie von GameStop , die knapp 10 Proent einbüßt. Die Umwandlung von Wandelanleihen in Aktien verwässert den Anteilswert und führt zu Absicherungsverkäufen sowie Shortselling.

Die Wall Street hat zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Der Dow-Jones-Index schnellte zuletzt (Stand: 16:00 Uhr) um 1,4 Prozent hoch auf 53.206 Punkte, während es für den marktbreiten S&P 500 um 0,9 Prozent auf 7.559 Zähler aufwärts ging. Beim Nasdaq Composite betrug das Plus 1,1 Prozent auf 25.663 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ausblick auf die US-Woche: Bei den Quartalszahlen liegt der Fokus auf dem Börsendebütanten SpaceX (erste Bilanz nach dem Rekord-Börsengang) sowie Tech-Werten wie Palantir und AMD. Mit Blick auf die Konjunktur steht der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag (Nonfarm Payrolls) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

DAX und Europa

Ein spürbarer Preisverfall am Rohölmarkt sorgt auch an den europäischen Handelsplätzen für Optimismus. Der deutsche Leitindex DAX tendiert rund 1,6 Prozent höher auf 26.046 Punkten. Damit wird das bisherige Rekordhoch von 25.900 Zählern aus dem Juli klar übertroffen. Die jüngsten Signale der Deeskalation nehmen dem Markt nun spürbar die Inflations- und Zinsängste.

Zu den größten DAX-Gewinnern mit 6,2 Prozent Kursplus zählt Siemens Healthineers. Dank einer Rückerstattung von US-Zöllen wurde die Gewinnprognose für das kommende Geschäftsjahr auf 2,35 bis 2,45 Euro je Aktie angehoben. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um 2,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro und der Nettogewinn erhöhte sich um gut ein Fünftel auf 676 Millionen Euro. SAP-Titel legten um 6,5 Prozent zu. Bei den Autowerten verteuern sich Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW zwischen 2,9 und 3,2 Prozent. Zu den wenigen DAX-Verlierern zählten Bayer und RWE.

Rohstoffe: Öl & Gold

Die Ölpreise werden durch die politische Deeskalation belastet. Nach der Absage geplanter Militärschläge gegen den Iran durch US-Präsident Trump sackten die Notierungen drastisch ab. WTI verlor 6,4 Prozent auf 79,30 US-Dollar, Brent fiel um 5,3 Prozent auf 83,30 US-Dollar. Zusätzlich belagert die beschlossene Fördermengenerhöhung von OPEC+ das Preisniveau.

Gold präsentiert sich schwächer und notiert zu Wochenbeginn bei rund 4.086 US-Dollar pro Unze 0,5 Prozent schwächer.

Devisen: EUR/USD & Yen

Das japanische Finanzministerium bestätigte eine seltene, gemeinsam mit dem US-Finanzministerium durchgeführte Yen-Kaufaktion vom Freitag, um den dramatischen Verfall der Landeswährung (zuvor Tiefststände bei 163,73 Yen/USD) einzudämmen. Der Yen erholte sich daraufhin auf aktuell 156,43 Yen je Dollar. Der Euro hält sich relativ stabil gegenüber dem US-Dollar und handelt im Bereich von 1,1518 US-Dollar.

Bitcoin

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart leicht defensiv. Bitcoin fällt nach den Verlusten der Vorwoche weiter und notiert minimal schwächer bei 63.310 US-Dollar. Steigende US-Anleiherenditen und vorsichtige Kapitalabflüsse aus den Spot-ETFs drücken kurzfristig auf die Stimmung im Kryptosektor.

Asien-Börsen

In Asien überwog zu Wochenbeginn dagegen die Zurückhaltung, was die Gewinne an den europäischen Märkten etwas bremsen könnte. An den asiatischen Börsen dominierten Gewinnmitnahmen und Korrekturen das Bild. In Japan gab der Nikkei 225 um 0,9 Prozent nach, belastet unter anderem durch Währungsinterventionen.

In Südkorea erlitt der Kospi nach der historischen Rekordrallye am Freitag einen heftigen Dämpfer und fiel zuletzt um 5,1 Prozent. Die Halbleiter-Schwergewichte Samsung (-8,8 Prozent) und SK Hynix (-8,3 Prozent) gaben nach den extremen Kurssprüngen der Vorwoche kräftig nach. In China / Hongkong legte Alibaba legte nach der Vorstellung des neuen Flaggschiff-KI-Modells Qwen3.8-Max entgegen dem Trend um 6 Prozent zu.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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