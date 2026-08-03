Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein gemischtes bis leicht positives Sentiment zu Rheinmetall: Großaufträge (UK, USA, GMF140-Nordamerika; 149 mobile Rettungsstationen) und Fertigungsausbau stärken Fundamentaldaten. Kritisch bleibt der temporäre negative Cashflow durch Investitionen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt.