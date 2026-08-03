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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 2
    Performance 1M: +7,92 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein gemischtes bis leicht positives Sentiment zu Rheinmetall: Großaufträge (UK, USA, GMF140-Nordamerika; 149 mobile Rettungsstationen) und Fertigungsausbau stärken Fundamentaldaten. Kritisch bleibt der temporäre negative Cashflow durch Investitionen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt.

    SAP
    Tagesperformance: +3,89 %
    Platz 3
    Performance 1M: +18,42 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist SAP überwiegend positiv als Top-Pick 2027, gestützt von Cloud/KI (Giotto.ai, Prior Labs, Dremio) und starker Bilanz; JPMorgan-Partnerschaft stärkt das Vertrauen. Kurzfristig gab es Gewinnmitnahmen; technische Signale (21-SMA, Bollinger-Bänder) deuten auf mögliche Korrektur. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischtes bis leicht positives Bild.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 4
    Performance 1M: +12,07 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom (wallstreetONLINE). Die TMUS-Fusionspläne gelten vielfach als vom Tisch, was spekulative Aufwärtswetten dämpft. Gleichzeitig wird auf Q2-Zahlen am 6.8. verwiesen; Kursziel um 30€ wird diskutiert. Fundamentales Bild: moderate Ertragskraft, bescheidene Innovation. 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht mit einer konkreten Zahl angegeben. Insgesamt eher vorsichtig.

    adidas
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,67 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Kurslich leicht optimistisch, mit gemischten Trader-Signalen. In den letzten 14 Tagen deutet eine Spanne von ca. 151€ bis 164,7€ auf ca. +9% hin; aktueller Fokus um 160€-Bereich. Widerstände bei 162,55/164,65/166,65/168,80; Bruch über 159,00 (Tagesschluss) bullish, Unterschreitung 146,41/147,05 bearisch. Insiderkauf: Gulden ~3,2k Aktien zu 158,93€ stärkt positives Signal.

    Bayer
    Tagesperformance: -3,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,00 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit überwiegend positives Anleger-Sentiment zu Bayer. Fundamentaldatenargumente: KGV ca. 10,4 (Langzeit-Durchschnitt 8,4) deuten auf Unterbewertung; Charttechnisch werden Widerstand um 47 und Aufwärtsziel 60 diskutiert. Die 14-Tage-Signale sind gemischt; der Text verweist auf ca. +27% seit April. Risiken: EPA-/Glyphosat-Themen. Fazit: Halten, bei starkem Breakout ggf. Teilpositionen kaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,67 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Übernahme-Fantasien sehen ein günstiges KGV (ca. 8–9) und Kursaufschicht bei guten Zahlen; Skeptiker befürchten Dividenden-Verlust und, dass Unicredit Aktien billig einkauft und den Kurs drückt. Kurzfristig könnte knappes Angebot Aufwärtsdruck erzeugen; langfristig bleibt der Trend unklar. 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,63 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,11 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Zalando
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,03 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    Brenntag
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,71 %
    Chart Brenntag
    ISIN: DE000A1DAHH0
    WKN: A1DAHH
    Die Brenntag Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 20,59% PUT: 79,41%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -58,82 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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