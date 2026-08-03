UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 622 auf 612 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege bei dem Gaskonzern jetzt auf Margenverbesserungen, schrieb Joshua Spector in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schenkt dem Management sein Vertrauen, dass es abliefert./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 418,2EUR auf Tradegate (03. August 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Spector

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 612

Kursziel alt: 622

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

