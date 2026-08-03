UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 622 auf 612 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege bei dem Gaskonzern jetzt auf Margenverbesserungen, schrieb Joshua Spector in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schenkt dem Management sein Vertrauen, dass es abliefert./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 20:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 418,2EUR auf Tradegate (03. August 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Spector
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 612
Kursziel alt: 622
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Joshua Spector
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 612
Kursziel alt: 622
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte