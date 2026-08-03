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    Studie

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    Deutsche Anleger setzen bei Zukunftsthemen auf Diversifikation

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger bevorzugen diversifizierten Megatrendansatz
    • Alternative Energien knapp vor KI Infrastruktur
    • Sieben von zehn sehen Energiesicherheit als Problem
    Studie - Deutsche Anleger setzen bei Zukunftsthemen auf Diversifikation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Aktienanleger setzen bei Investitionen in Megatrends zumeist nicht alles auf ein Pferd. Vielmehr stehen derzeit verschiedene Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), Alternative Energien und Energiesicherheit hoch im Kurs. Die Anleger sind sich jedoch auch bewusst, wie schwierig es ist, vorherzusagen, welche Themen in den nächsten fünf Jahren die Nase vorn haben werden, wie es aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des ETF-Anbieters WisdomTree hervorgeht.

    Demnach können 56 Prozent der Befragten nach eigener Aussage nicht sicher einschätzen, welche Themen in den nächsten fünf Jahren besser als der Gesamtmarkt abschneiden werden. Sie tendierten deshalb oft zu einem diversifizierten Ansatz. 62 Prozent würden bevorzugt in zwei bis drei Themen investieren. 53 Prozent sprechen sich für eine einzelne Anlagelösung aus, die mehrere Wachstumsthemen bündelt.

    Bei der gewünschten Kapitalallokation liegen der Studie zufolge Alternative Energien mit 24 Prozent knapp vor KI-Infrastruktur und Rechenzentren mit 23 Prozent. Die Präferenz für spiegle die wachsende Sorge vor Energiesicherheit wider. Sieben von zehn Befragten hätten angegeben, dass sie dies als langfristiges globales Problem betrachteten. KI und Big Data folgen bei der Anlagepräferenz mit 19 Prozent.

    Für die von WisdomTree in Auftrag gegebene Umfrage befragte das amerikanische und britische Meinungsforschungsinstitut Opinium jeweils 1.000 Erwachsene in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Voraussetzungen waren Kapitalanlagen von mindestens 5.000 Euro beziehungsweise Pfund./hosleh/zb/la/he






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