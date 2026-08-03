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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu HENSOLDT dominiert ein gemischtes, teils positives Sentiment: Stark steigender Auftragseingang, Perspektiven als Architekt des vernetzten Gefechtsfelds und Aftersales-Wachstum stützen die Fundamentaldaten. Kritische Stimmen nennen Leerverkäufe/BlackRock-Anteilsverschiebungen als Einflussfaktoren auf Kursbewegungen. Analysten-/Quartalszahlen-Kommentare fallen unterschiedlich aus. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischte Tendenz, überwiegend aufwärts.

    Kontron
    Tagesperformance: -5,68 %
    Platz 2
    Performance 1M: -9,26 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Kontron überwiegend vorsichtig. Ennoconn bleibt dominierender Großaktionär; eine Mehrheit nach dem Pflichtangebot wird als unwahrscheinlich gesehen. ARP-Anteil nahe 50%; der Vollzug hängt von der FDI-Prüfung ab. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als seitwärts/volatil beschrieben; Liquidität sinkt. Take-private-Szenarien werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +4,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,41 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: gemischtes, teils vorsichtig-bärisches Sentiment. Technisch dominiert Gap-Thematik: Gap-Down von 5,9€ auf 5,6–5,34€ wurde geschlossen. Offene Gaps: ca. 6,7–7€ (Obergap) und 8,4€ (Widerstand); Unter 6€ gilt ein offenes Gap. Fundamental-Des Diskussionen zu F&E-Kosten/Abschreibung; Umsatzvolumen bleibt dünn. Insgesamt vorsichtiger Ausblick mit Abwärtsrisiko, teils gesunde Orderbuchsignale.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +4,65 %
    Platz 4
    Performance 1M: +12,93 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend positiv: JPMorgan stuft Healthineers auf overweight (Beitrag 1). Portfolios: 745, Watchlists: 1.726; die Mehrheit erwartet Kursanstieg (Beitrag 4). Beitrag 2 bleibt vorsichtig (“Not great, not terrible”). Fundamentale Stärke in Bildgebung, Varian und Advanced Therapies; Ausblick durch China-Diagnostik gesenkt, Kurs unter Druck. 14-Tage-Performance nicht beziffert.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 5
    Performance 1M: +12,07 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom (wallstreetONLINE). Die TMUS-Fusionspläne gelten vielfach als vom Tisch, was spekulative Aufwärtswetten dämpft. Gleichzeitig wird auf Q2-Zahlen am 6.8. verwiesen; Kursziel um 30€ wird diskutiert. Fundamentales Bild: moderate Ertragskraft, bescheidene Innovation. 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht mit einer konkreten Zahl angegeben. Insgesamt eher vorsichtig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 6
    Performance 1M: +16,46 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    SAP
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 7
    Performance 1M: +18,42 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist SAP überwiegend positiv als Top-Pick 2027, gestützt von Cloud/KI (Giotto.ai, Prior Labs, Dremio) und starker Bilanz; JPMorgan-Partnerschaft stärkt das Vertrauen. Kurzfristig gab es Gewinnmitnahmen; technische Signale (21-SMA, Bollinger-Bänder) deuten auf mögliche Korrektur. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischtes bis leicht positives Bild.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +3,51 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,20 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,51 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 9
    Performance 1M: +14,23 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum meldet überwiegend positive Bechtle-Stimmung. Beitrag 1: London-Expansion als Wachstumsanker; Beitrag 2: Aktie mit aktueller Nivea ca. 37€, fairer Wert ca. 45€; Beitrag 9: Q2-Wachstum, Umsatz ~1,73 Mrd., EBT >20% und Prognose-Anhebung; Beitrag 5: ca. 15% Kursplus in jüngster Zeit. Fazit: fundamentale Stärke, Aufwärtsmomentum, Kurszielpotenzial bleibt (etwa 45–50€).

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 10
    Performance 1M: +35,08 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine überwiegend positive Anlegerstimmung zu Drägerwerk. Schwerpunkte: Margensteigerung. Q2 2026: Umsatz +8,6%, Nettogewinn +153%, EBIT-Marge im Aufwärtstrend; Cap Markets Day am 18.11.2026 zur Zielmarke >10%. Debt nahezu schuldenfrei bis 2026-Ende, potenziell höhere Dividende. KGV ~11; Mindestens 10% Margin. Kapitalstruktur (Vorzugsaktien) wird diskutiert. 14-Tage-Kursentwicklung: kein konkreter Wert genannt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 11
    Performance 1M: +15,09 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu ATOSS überwiegend positiv. Fundamentale Treiber wie Cloud-Akzeptanz und KI-Einsatz stärken wiederkehrende Einnahmen; Führungsstruktur wird gelobt. Kurzfristig gute Kursentwicklung mit zwei Handelstagen plus Stabilität; einzelne Beiträge nennen jedoch Steuerlasten in München als Bewertungsfaktor. Eine konkrete 14‑Tage-Prozentzahl wurde nicht angegeben.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 12
    Performance 1M: -9,43 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,48 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,63 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,48 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 14
    Performance 1M: -8,53 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Verbio ist das Sentiment gemischt. Positiv: THG-Preise, South-Bend-Potenzial und EBITDA-Ziele (≈0,8 Mrd.). Bewertungsseitig KBV ≈2, EBITDA-KGV ≈2. Negative/neutral: Ölpreis-Dependenz bleibt relevant; langfristig wichtiger THG-Preise. Takeover-Spekulationen durch Großaktionäre (KKR) kursieren. 14-Tage-Performance nicht angegeben.

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