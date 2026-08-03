Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,68 %
Performance 1M: -9,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,95 %
Performance 1M: +16,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,65 %
Performance 1M: +12,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: +12,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,83 %
Performance 1M: +16,46 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: +18,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,51 %
Performance 1M: -5,20 %
Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: +14,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,10 %
Performance 1M: +35,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +15,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,51 %
Performance 1M: -9,43 %
Tagesperformance: +2,48 %
Performance 1M: +2,63 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -8,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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