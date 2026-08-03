Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,91 %
Performance 1M: +9,01 %
Tagesperformance: +3,87 %
Performance 1M: +18,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: -12,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,44 %
Performance 1M: +8,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: +6,26 %
Tagesperformance: +3,03 %
Performance 1M: -6,10 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: -4,89 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: +5,05 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: +5,44 %
Tagesperformance: -2,84 %
Performance 1M: -13,20 %
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: -9,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +16,91 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: -0,11 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: -5,17 %