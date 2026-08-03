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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom (wallstreetONLINE). Die TMUS-Fusionspläne gelten vielfach als vom Tisch, was spekulative Aufwärtswetten dämpft. Gleichzeitig wird auf Q2-Zahlen am 6.8. verwiesen; Kursziel um 30€ wird diskutiert. Fundamentales Bild: moderate Ertragskraft, bescheidene Innovation. 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht mit einer konkreten Zahl angegeben. Insgesamt eher vorsichtig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 2
    Performance 1M: +9,01 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    SAP
    Tagesperformance: +3,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: +18,42 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist SAP überwiegend positiv als Top-Pick 2027, gestützt von Cloud/KI (Giotto.ai, Prior Labs, Dremio) und starker Bilanz; JPMorgan-Partnerschaft stärkt das Vertrauen. Kurzfristig gab es Gewinnmitnahmen; technische Signale (21-SMA, Bollinger-Bänder) deuten auf mögliche Korrektur. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischtes bis leicht positives Bild.

    adidas
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,67 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Kurslich leicht optimistisch, mit gemischten Trader-Signalen. In den letzten 14 Tagen deutet eine Spanne von ca. 151€ bis 164,7€ auf ca. +9% hin; aktueller Fokus um 160€-Bereich. Widerstände bei 162,55/164,65/166,65/168,80; Bruch über 159,00 (Tagesschluss) bullish, Unterschreitung 146,41/147,05 bearisch. Insiderkauf: Gulden ~3,2k Aktien zu 158,93€ stärkt positives Signal.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,04 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist überwiegend positiv. Signale: Bundeswehr bestellt 149 Rettungsstationen, GMF140-Fregatte, US-Armee-Projekt, britische RCH-155. Kapazitätserweiterung erfordert Investitionen; operativer Cashflow vorerst negativ, langfristig verbessern Automatisierung und Skalierung die Margen. Skepsis bei Krisenrisiken bleibt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,26 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,10 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,89 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,05 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,44 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    argenx
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 11
    Performance 1M: -13,20 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    Bayer
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 12
    Performance 1M: -9,00 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit überwiegend positives Anleger-Sentiment zu Bayer. Fundamentaldatenargumente: KGV ca. 10,4 (Langzeit-Durchschnitt 8,4) deuten auf Unterbewertung; Charttechnisch werden Widerstand um 47 und Aufwärtsziel 60 diskutiert. Die 14-Tage-Signale sind gemischt; der Text verweist auf ca. +27% seit April. Risiken: EPA-/Glyphosat-Themen. Fazit: Halten, bei starkem Breakout ggf. Teilpositionen kaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Wolters Kluwer
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 13
    Performance 1M: +16,91 %
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 14
    Performance 1M: -0,11 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 15
    Performance 1M: -5,17 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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