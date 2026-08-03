Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 03.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Partners Group Holding
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 2
Performance 1M: -3,16 %
Performance 1M: -3,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Partners Group überwiegend gemischt mit leichten positiven Signalen: Żabka-Exit 2026 mit Bewertung ca. 32,6 Mrd. PLN; dynamische Umsatz-/Gewinnentwicklung des Portfolios; Revolut-Zugang zu 75 Mio. Kunden; UBS verdoppelt Partners-Group-Position, was als Mut gewertet wird. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist im Text nicht angegeben. Sentiment eher moderat positiv, aber volatil.
Logitech International
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 3
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
Sika
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 4
Performance 1M: +6,65 %
Performance 1M: +6,65 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: -0,70 %
Performance 1M: -0,70 %
Amrize
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: -9,52 %
Performance 1M: -9,52 %
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