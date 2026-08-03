Aktien mit extremer Performance im ATX am 03.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)

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WallstreetOnline-Forum: Sentiment zu AT&S bleibt gemischt. Es gibt deutliche Kursvolatilität (Berichte 130–150 EUR/Tag) und stark divergierende Analystenziele (Berenberg ~35 €, Aletheia ~600 €, andere ~60 €). Fundamentale Treiber: Substrat-/Chip-Strategien, Lieferketten, Kundenzugang (Ibiden/Shinko, TSMC-COPos, Kulim). Amerikanische Investoren treiben Bewegung. 14‑tägige Kursentwicklung wird als volatil beschrieben; konkrete Prozentzahl fehlt.