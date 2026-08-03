Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 03.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 2
Performance 1M: -27,61 %
Performance 1M: -27,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetOnline-Forum: Sentiment zu AT&S bleibt gemischt. Es gibt deutliche Kursvolatilität (Berichte 130–150 EUR/Tag) und stark divergierende Analystenziele (Berenberg ~35 €, Aletheia ~600 €, andere ~60 €). Fundamentale Treiber: Substrat-/Chip-Strategien, Lieferketten, Kundenzugang (Ibiden/Shinko, TSMC-COPos, Kulim). Amerikanische Investoren treiben Bewegung. 14‑tägige Kursentwicklung wird als volatil beschrieben; konkrete Prozentzahl fehlt.
Palfinger
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 3
Performance 1M: -6,73 %
Performance 1M: -6,73 %
Wienerberger
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 4
Performance 1M: -6,95 %
Performance 1M: -6,95 %
Andritz
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 5
Performance 1M: +13,48 %
Performance 1M: +13,48 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +9,52 %
Performance 1M: +9,52 %
voestalpine
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 7
Performance 1M: +10,92 %
Performance 1M: +10,92 %
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