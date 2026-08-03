AKTIE IM FOKUS
Amazon im Rallymodus - Konzern erstmals 3 Billionen Dollar wert
- Amazon erreicht Rekordhoch und Dreibillionenclub
- AWS profitiert von KI Nachfrage und starkem Umsatz
- Nvidia führt mit fast fünf Billionen Dollar vor Amazon
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben zu Wochenbeginn mit einem Rekordhoch an ihren Kurssprung vom Freitag angeknüpft. Sie sind so in den exklusiven Club der Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen US-Dollar aufgestiegen. Die Papiere des Handels- und Technologiekonzerns zogen am Montag zuletzt um 4,5 Prozent auf fast 284 Dollar an und gehörten damit zu den besten Werten im Dow Jones Industrial . Der Leitindex gewann mehr als ein Prozent.
Amazon profitiert derzeit vom aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die der weltgrößte Anbieter von Rechenleistung aus dem Netz ist. Im vergangenen Quartal stieg der AWS-Umsatz deutlicher als vom Analysten im Schnitt erwartet.
Amazon-Konzernchef Andy Jassy sprach davon, dass sich selbst für 2028 bereits eine "bemerkenswerte" Nachfrage abzeichne. Diese Aussage und die jüngsten Geschäftszahlen waren am Freitag derart gut an der Börse angekommen, dass die Anteilscheine um mehr als 15 Prozent in die Höhe geschnellt waren.
Am Montag äußerten sich Analysten positiv. Die Großbank UBS erhöhte das Kursziel von 305 auf 318 Dollar und hielt an ihrer Kaufempfehlung für die Aktien fest. Die Sparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, schrieb Stephen Ju. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet.
Laut dem Experten Brent Thill vom Analysehaus Jefferies haben die drei sogenannten Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt. Unter Hyperscaler versteht man sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben.
Thill verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf.
Der 3-Billionen-Dollar-Club wird derzeit von dem KI-Spezialisten Nvidia angeführt, der aktuell gar fast 5 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Es folgen die Google-Mutter Alphabet und der Technologiekonzern Apple mit jeweils etwa 4,5 Billionen Dollar und mit etwas Abstand der Softwarekonzern Microsoft, bevor Amazon als jüngstes Mitglied den fünften Platz einnimmt./la/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 247,6 auf Tradegate (03. August 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +21,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +23,53 %/+47,83 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Ist der Satz von einer KI? Ein Mensch würde solch einen Unsinn sicher nicht verzapfen…
Der hohe Nettogewinn in 3 stelliger Mrd Höhe ist auf einen Einmaleffekt (Neubewertung der SpaceX und Antrophic Beteiligungen) zurückzuführen- fällt wohl kaum jedes Quartal an. Operativ lag der Gewinn bei brutto ca. 40 Mrd. bzw. 2,31 $ pro Aktie EPS und damit weniger als die Investitionen verschlungen haben (45 Mrd) . Der Markt ist nicht so bloed wie manche glauben, dass er sich von Zahlen blenden lässt.
Die Kurse widerspiegeln die Quartalszahlen einer Firma wieder, die extrem große Probleme hat. Womöglich habe ich mir die schlechteste Aktie aller Zeiten ins Depot geholt. 🤣😂😆🙈