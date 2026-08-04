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    89 % mehr Aufträge

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    Hensoldt liefert Rekorde – doch diese Prognose ist noch spannender

    Hensoldt verdoppelt den Auftragseingang nahezu und sitzt auf Bestellungen über 10,4 Milliarden Euro. Warburg hält die Prognose für zu vorsichtig.

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang steigt um 89 Prozent auf 1,33 Mrd
    • Umsatz 671 Mio Euro, bereinigtes EBITDA 93 Mio
    • Rekordauftragsbestand 10,4 Mrd, Cashflow positiv
    • Report: Achtung, Korrektur!
    89 % mehr Aufträge - Hensoldt liefert Rekorde – doch diese Prognose ist noch spannender
    Foto: Marijan Murat/dpa

    Hensoldt hat im zweiten Quartal starke Zahlen und einen außergewöhnlich hohen Auftragseingang vorgelegt. Christian Cohrs von Warburg Research hebt deshalb seine Schätzungen und das Kursziel an. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 671 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte 93 Millionen Euro und entsprach den Erwartungen.

    Der Auftragseingang sprang um 89 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Hensoldt erhielt damit Aufträge im doppelten Umfang des Quartalsumsatzes. Der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 10,4 Milliarden Euro. Das entspricht laut Warburg Research etwa dem 3,7-Fachen des erwarteten Umsatzes für 2026.

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    Die Sparte Optronik blieb der wichtigste Ergebnistreiber. Im Bereich Sensoren belasteten höhere durchlaufende Umsätze und zusätzliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung die Marge. Warburg hält beide Effekte für vorübergehend.

    Mittelzufluss verbessert

    Der operative Cashflow stieg von minus 48 Millionen Euro auf plus 21 Millionen Euro. Vorauszahlungen sorgten für eine günstigere Entwicklung des Betriebskapitals. Das Management äußerte sich in der Telefonkonferenz zuversichtlich. Weitere Großaufträge befinden sich in Verhandlung. Hensoldt profitiert nach Einschätzung von Warburg sowohl von konventionellen Verteidigungssystemen als auch von Plattformen der nächsten Generation.

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    Die Einstellung des Fregattenprogramms F126 hat laut Management nur geringe finanzielle Folgen. Das Volumen lag bei rund 200 Millionen Euro. Hensoldt sieht zudem Chancen auf eine zweite Tranche der Fregattenklasse MEKO 200.

    Der Konzern bestätigte seine Jahresprognose. Warburg hält sie angesichts des starken ersten Halbjahres jedoch für konservativ. Eine Anhebung im weiteren Jahresverlauf würde Cohrs nicht überraschen.

    Warburg erwartet für das Gesamtjaht 2026 nun einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro. Hensoldt selbst stellt rund 2,75 Milliarden Euro in Aussicht. Die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 18,8 Prozent erreichen.

    Cohrs erhöht das Kursziel von 91 auf 94 Euro und bestätigt die Kaufempfehlung. Der Rekordauftragsbestand, die starke Projektpipeline und die bisherige Umsetzung stützen seine positive Einschätzung. Das mittlere Kursziel der von MarketScreener erfasten Analysten liegt bei etwa 90 Euro. Damit ist die Bewertung von Cohrs leicht positiver als der die des Konsens. Die Aktie legt einen famosen Wochenstart hin.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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