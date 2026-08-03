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First Solar Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 03.08.2026
Am 03.08.2026 ist die First Solar Aktie, bisher, um +13,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.
First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.
Wie hat sich die First Solar-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die First Solar Aktie kann am heutigen Handelstag um +13,30 % auf 208,25€ zulegen. Das sind +24,45 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der First Solar Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 208,25€, mit einem Plus von +13,30 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der First Solar Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,10 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von First Solar einen Rückgang von -17,48 %.
Während First Solar heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,96 %.
First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+17,85 %
|1 Monat
|-6,11 %
|3 Monate
|+2,10 %
|1 Jahr
|+16,30 %
Informationen zur First Solar Aktie
Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,46 Mrd.EUR € wert.
Kaplan Fox Alerts First Solar, Inc. (FSLR) Investors to a Securities Class Action Lawsuit - Contact the Firm Before Deadline on August 24, 2026 for Leadership Role
New York, New York--(Newsfile Corp. - August 3, 2026) - Kaplan Fox & Kilsheimer LLP announces that a class action lawsuit has been filed against First Solar, Inc. ("First Solar" or the "Company") (NASDAQ: FSLR) on behalf of investors that purchased …
Börsenstart USA - 03.08. - Dow Jones stark +1,13 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von First Solar
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Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.