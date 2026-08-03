DAX springt über 26 000 Punkte – Trump verkündet, Iran dementiert Verhandlungen

Am Nachmittag allerdings dann das immer gleiche Spiel: Der Iran hat die von Trump verkündeten Verhandlungen mit den USA dementiert. Die Lage bleibt unübersichtlich, viele eingeschaltete Verhandlungsparteien aus Pakistan, dem Oman und Jordanien bestimmen das Geschehen. Durch das frühe Ausschalten der wichtigsten politischen und militärischen Führungsfiguren im Iran hat sich seit Beginn des Krieges ein Verhandlungsvakuum im Land selbst gebildet. So dürften auch die kommenden Handelstage weiter ganz im Zeichen dieser Unwägbarkeiten und unterschiedlichen Aussagen stehen.

In einer Zeit voller Risiken und noch eher mauer Aussichten für die deutsche Wirtschaft hat der Markt damit viele Anleger überrascht. Die wiederaufgenommenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren die Hauptursache für den starken Wochenstart. In den Markt kam das positive Momentum durch die fallenden Energiepreise, über die dadurch sinkende Inflationsangst und rückläufige Zinssorgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes füttern derzeit zumindest das kleine Konjunkturpflänzchen in Europa und zeigen einen weiterhin positiven Hoffnungstrend auf. Es sollte jedoch keine Euphorie aufkommen, da es nicht viel benötigt, um diese positive Tendenz schnell wieder zunichtezumachen. Für den Wochenstart aber haben auch sie den DAX auf seiner fulminanten Rekordjagd unterstützt.

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