JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Jose M Asumendi reduziert in einer am Montag vorliegenden Bewertung des drittes Geschäftsquartals seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die 2026 und 2027 endenden Geschäftsjahre, bedingt durch das schleppende Marktumfeld in der Region Asien-Pazifik. Er sei aber überzeugt, dass der Gasdruckfeder-Spezialist sein Transformationsprogramm erfolgreich umsetze./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 15,02EUR auf Tradegate (03. August 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

