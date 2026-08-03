JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Jose M Asumendi reduziert in einer am Montag vorliegenden Bewertung des drittes Geschäftsquartals seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die 2026 und 2027 endenden Geschäftsjahre, bedingt durch das schleppende Marktumfeld in der Region Asien-Pazifik. Er sei aber überzeugt, dass der Gasdruckfeder-Spezialist sein Transformationsprogramm erfolgreich umsetze./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST
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Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 15,02EUR auf Tradegate (03. August 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
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