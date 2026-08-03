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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Dow steigt gen Rekordhoch - Angriffe auf Iran abgesagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones nimmt Anlauf auf Rekordhoch wegen Iran
    • Amazon tritt in Drei-Billionen-Dollar Club ein
    • Boeing-Aktien steigen nach positivem Quartal
    ROUNDUP/Aktien New York - Dow steigt gen Rekordhoch - Angriffe auf Iran abgesagt
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt Anlauf zu einem Rekordhoch genommen. Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag dem US-Leitindex und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind.

    Der Dow stieg um 1,1 Prozent auf 53.058 Punkte. Damit fehlte dem Index nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern.

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    Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 7.576 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,4 Prozent auf 28.666 Punkte nach oben.

    US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind, und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

    Unter den größten Gewinnern im Dow knüpften die Anteilscheine von Amazon an ihren Kurssprung vom Freitag an und stiegen um 4,8 Prozent. Sie traten damit erstmals in den exklusiven Club derjenigen Konzerne ein, die an der Börse drei Billionen Dollar oder mehr wert sind.

    Amazon profitiert derzeit vom aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die der weltgrößte Anbieter von Rechenleistung aus dem Netz ist. Im vergangenen Quartal stieg der AWS-Umsatz deutlicher als vom Analysten im Schnitt erwartet.

    Laut dem Experten Brent Thill vom Analysehaus Jefferies haben die drei sogenannten Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt. Unter Hyperscaler versteht man sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben. Die Anteilscheine von Alphabet gewannen 3,5 Prozent und die von Microsoft 4,1 Prozent.

    An der Dow-Spitze zogen die Papiere von Boeing um 5,4 Prozent an. Auch den Papieren des Flugzeugbauers kamen positive Analystenkommentare zugute. So stufte Exane BNP Paribas die Aktien auf "Outperform" hoch und rechnet so damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln werden.

    Sheila Kahyaoglu vom Analysehaus Jefferies schrieb, das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen. Im Kerngeschäft hätten sich bei Boeing die Dinge weiter verbessert./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 247,0 auf Tradegate (03. August 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +21,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +23,53 %/+47,83 % bedeutet.





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