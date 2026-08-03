Studio Babelsberg schreibt rote Zahlen

POTSDAM (dpa-AFX) - Das Studio Babelsberg hat im vergangenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben. "Der Gesamtumsatz des Konzerns erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 11,6 Millionen Euro auf 68,1 Millionen Euro", hieß es vom Unternehmen. Dennoch lag das Konzernergebnis bei einem Minus von 321.000 Euro.

"Nach einem verhaltenen Jahresauftakt entwickelte sich die Auslastung der Kernaktivitäten Studiovermietung, Produktionsdienstleistungen und Dekorationsbau insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2025 positiv", erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Die Produktion "Die Tribute von Panem" habe einen erheblichen Beitrag geleistet.