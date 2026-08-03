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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 03.08.2026 - 17.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US-ISM steigt im Juli deutlich auf 55,6 Punkte
    • Iran und Oman planen Schifffahrtskorridor in Hormus
    • Japan und USA intervenieren zur Stützung des Yen
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 03.08.2026 - 17.15 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    USA: ISM-Industriestimmung hellt sich unerwartet deutlich auf

    TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 2,3 Punkte auf 55,6 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 53,9 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

    ROUNDUP: Iran und Oman planen Rundkurs in der Straße von Hormus

    TEHERAN/BERLIN - Der Iran verhandelt nach Angaben von Außenamtssprecher Ismail Baghai mit dem Oman über einen gemeinsamen vorläufigen Schifffahrtskorridor in der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Dabei gehe es um einen Rundkurs statt mehrerer separater Fahrrinnen, sagte Baghai nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Diese neue Schiffsroute könnte vorübergehend genutzt werden, bis es eine endgültige Regelung gebe.

    ROUNDUP 2: Widerspruch gegen Abschaffung der 'Rente mit 63' wächst

    BERLIN - Nach den ostdeutschen Ministerpräsidenten hat sich auch die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger gegen die geplante Abschaffung der "Rente mit 63" gestellt. "Ich lehne den aktuellen Vorschlag an dieser Stelle ab, weil er dem Respekt vor der Lebensleistung von Menschen widerspricht", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihr schleswig-holsteinischer Amtskollege Daniel Günther (CDU) verteidigte dagegen den Vorschlag der Rentenkommission, die beliebte Rentenart abzuschaffen.

    ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung hellt sich etwas weniger auf als erwartet

    LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli nicht ganz so stark aufgehellt wie erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,5 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

    Großbritannien: Industriestimmung trübt sich unerwartet erwartet ein

    LONDON - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Juli unerwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf revidierte 51,9 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Zunächst war ein leichter Anstieg auf 52,8 Punkte ermittelt worden.

    ROUNDUP: Japan und USA stützen fallenden Yen

    TOKIO/WASHINGTON - Japan hat erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam mit den USA am Devisenmarkt interveniert, um den schwächelnden Yen zu stützen. Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten Yen gekauft habe, um "übermäßige Volatilität und ungeordnete Bewegungen" der japanischen Landeswährung einzudämmen. Die Regierung in Tokio stehe weiterhin in engem Austausch mit den USA und werde bei Bedarf weitere Maßnahmen am Devisenmarkt ergreifen.

    Schweiz: Inflation schwächt sich im Juli leicht ab

    NEUENBURG - Die Teuerung ist in der Schweiz im Juli leicht zurückgegangen. Die Jahresinflation schwächte sich auf 0,4 Prozent von 0,5 Prozent im Juni ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) sank dabei zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 101,1 Punkte. Der Rückgang sei primär auf tiefere Energiepreise zurückzuführen, schrieb das BFS dazu. Die Teuerung schnitt in etwa wie von Experten erwartet ab.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl





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