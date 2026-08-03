Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.032,51USD pro Feinunze und notiert damit -0,58 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,76 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 84,33USD und verzeichnet ein Plus von +0,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 80,01USD und verzeichnet ein Minus von -0,37 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.253,50USD
|-2,03 %
|Platin
|1.621,50USD
|-1,82 %
|Kupfer London Rolling
|13.822,15USD
|+0,42 %
|Aluminium
|3.208,20PKT
|+0,94 %
|Erdgas
|2,786USD
|+0,04 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -2,03 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.08.26, 17:29 Uhr.