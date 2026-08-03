Euro gibt nach - Interventionen stützten Yen

Ja , richtig . Deswegen betrachte ich den rebound auf 4000 USD auch nicht als " Absturz " . Dennoch ist es k e i n e Spekulationsblase . Trump wurde wiedergewählt , die Welt ist unsicherer geworden da Trump seine ( ehemaligen ? ) Alliierten wie Dreck behandelt , sie mit Tariffs bedroht und die NATO Mitgliedschaft der USA vollkommen entwertet hat durch seine Äußerungen zu Artikel 5 .

Ende 2016 hatte die USA noch 20 Billionen USD Schulden die sich binnen 10 Jahren verdoppelt haben auf 40 Billionen von denen Trump 6 Jahre Präsident war , und das obwohl er planlos Regierungspersonal entlassen hat , Hilfs und Forschungsprogramme eingestellt hat nur um eine Steuerentlastung für sich und die Ultra Reichen durchzusetzen

Im vollkommen überflüssigen Irak Krieg lässt er Abfangraketen verballern die eigentlich gebraucht würden um China bei Taiwan in Schach zu halten , die Tage des Dollar als Welt Leitwährung sind gezählt .





Mittel und langfristig sieht es für den Gold Kurs sehr gut aus denn die Unsicherheit wächst. Eins steht fest , die USA kann das Wachstum bei ihrer Verschuldung nicht beibehalten denn dann wäre man in 10 Jahren bei 80 Billionen , dennoch wird die Verschuldung weitersteigen denn dank der hohen Zinsen muss die USA derzeit bereits ~ 1 Billion nur an Zinsen zahlen . Die FED wird gar nicht anders können als sobald wie möglich die Zinsen zu senken was Trump kurzfristig mit einen idiotischen Irak Krieg jedoch erfolgreich torpediert hat , da die erhöhten Treibstoff und Energiepreise durch die Schließung der Straße von Hormus die Inflation stark nach oben treiben .







