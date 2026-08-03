Der Börsen-Tag
Tech-Rally treibt Börsen an: DAX, TecDAX & Wall Street klar im Aufwind
Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt, wobei vor allem Technologiewerte deutlich zulegen. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Plus von 1,28 Prozent auf 26.030,12 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte steigt um 1,31 Prozent auf 32.510,49 Punkte und liegt damit prozentual leicht vor dem DAX. Der Nebenwerteindex SDAX gewinnt 0,70 Prozent auf 18.523,47 Punkte und bleibt damit hinter den größeren Indizes zurück. Deutlich dynamischer zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex klettert um 3,07 Prozent auf 3.955,13 Punkte und ist damit klarer Tagesgewinner unter den deutschen Indizes. Dies unterstreicht die aktuell starke Nachfrage nach Technologiewerten. Auch an der Wall Street dominieren Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,97 Prozent auf 53.057,50 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 1,05 Prozent auf 7.582,02 Punkte zu und entwickelt sich damit etwas besser als der Dow. Im internationalen Vergleich fällt auf, dass vor allem technologieorientierte Indizes wie der TecDAX besonders stark gefragt sind, während Standardwerte zwar ebenfalls zulegen, aber weniger dynamisch.
DAXDie DAX-Topwerte (Siemens Healthineers +5,93%, Deutsche Telekom +4,77%, SAP +4,01%) zeigen durchschnittlich kräftige Zuwächse (~+4,90%). Die Flopwerte (Beiersdorf -1,56%, Infineon -1,67%, Bayer -2,52%) liegen im Schnitt deutlich schwächer (~-1,92%). Aufwärtsbewegungen überwiegen hier klar in Umfang und Häufigkeit.
MDAXIm MDAX stechen HENSOLDT (+8,67%) und zwei moderate Gewinner (SILTRONIC +4,14%, Sartorius Vz. +4,13%) hervor; der Mittelwert der Tops liegt bei ~+5,65%. Die Flops sind relativ moderat (Aurubis -0,72%, K+S -1,24%, flatexDEGIRO -1,26%) mit einem Durchschnitt um ~-1,07%. Die Top-Seite dominiert auch hier deutlich.
SDAXDer SDAX zeigt solide Tops (TeamViewer +4,54%, ATOSS +4,04%, Stabilus +3,76%; Ø ~+4,11%). Die Verluste sind jedoch tiefer als in vielen anderen Indizes (VINCORION -1,35%, Kontron -3,94%, Verbio -4,95%; Ø ~-3,41%), sodass die Volatilität auf der Abwärtsseite ausgeprägter ist.
TecDAXAuch im TecDAX führt HENSOLDT mit +8,67% die Gewinner an, gefolgt von Siemens Healthineers +5,93% und Deutsche Telekom +4,77% (Ø Tops ~+6,46%). Die Flops sind vergleichsweise stark (Infineon -1,67%, Kontron -3,94%, Verbio -4,95%; Ø ~-3,52%), was auf größere Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern hindeutet.
Dow JonesBeim Dow Jones zeigen Schwergewichte starke Zugewinne (Amazon +5,31%, Microsoft +4,98%, Boeing +4,76%; Ø ~+5,02%), während die schwächeren Titel moderate Rückgänge verzeichnen (Amgen -1,66%, Apple -1,68%, Merck & Co -2,33%; Ø ~-1,89%). Damit dominieren auch hier die Aufwärtsbewegungen.
S&P 500Der S&P 500 weist die stärksten Einzelgewinne auf (First Solar +12,42%, Coherent +8,54%, Axon Enterprise +6,93%; Ø Tops ~+9,30%), blickt aber zugleich auf die massivsten Verluste (FICO -7,00%, Marriott (A) -7,06%, Monolithic Power Systems -7,48%; Ø Flops ~-7,18%). Insgesamt zeigt der S&P die größte Bandbreite und Volatilität mit sowohl sehr hohen Gewinnen als auch sehr starken Verlusten.
QuervergleichÜber alle Indizes hinweg überwiegen in den meisten Fällen die Topwerte gegenüber den Flopwerten in puncto Durchschnittsgröße. Ausnahme ist der S&P 500, der extreme Ausschläge auf beiden Seiten liefert. Besondere Erwähnungen: HENSOLDT (+8,67%) taucht als Spitzenreiter in MDAX und TecDAX auf; größte Einzelsieger ist First Solar (+12,42%), größte Einzelniederlage Monolithic Power Systems (-7,48%).
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