ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 255 Dollar
- Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf Buy 255
- Unsicherheit durch KI und mögliche Tesla-Fusion
- Erwartet Stabilisierung nach Ablauf der Haltefristen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Für den Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk sei es ein "holpriger Weg" zum ersten Ergebnisbericht, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält trotz des jüngsten Abwärtsdrucks an seiner langfristig optimistischen These fest. Neben Unsicherheiten im KI-Bereich und der Komplexität einer möglichen Tesla-Fusion sei das Hauptproblem zuletzt die Furcht vor dem Ende der Haltefristen gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Aktie stabilisiert, wenn dieses Thema durch ist./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:01 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 97,38 auf Tradegate (03. August 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -8,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,89 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 721,71 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +119,76 %/+166,85 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 255 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Damit wirst Du seine Fans nicht erreichen - siehst Du ja hier in den Kommentaren. Mein Musk-Bullshit-Bingo:
Ab dem 6.08 wird der Markt überschwemmt mit Aktien📢 dann läuft die dicke Lock-up-Frist aus. Das Angebot wird den Markt wahrscheinlich komplett überfordern. Sage & schreibe 911 500 000 Aktien kommen im Bewgegung, Kurse um die 70$ voraus 💣
Woran es liegt, dass ich nicht reicher geworden bin als Elon Musk (Auszug)