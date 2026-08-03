Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 255 Dollar

Woran es liegt, dass ich nicht reicher geworden bin als Elon Musk (Auszug)

1) Ich habe kein Startkapital von meinem Vater bekommen.

2) Ich habe kein Stipendium erhalten.

3) Ich habe keinen unlizensierten Club betrieben, der mir Schwarzgeld eingebracht hätte.

4) Ich hätte Hemmungen, Menschen so rücksichtslos auszubeuten wie Musk

5) Ich bin nicht so gut darin Wagniskapitalgeber zu belabern (das muss man ihm lassen!) und ich habe auch keine Kontakt in diese Szene

6) Ich gehe keine ähnlich großen unternehmerischen Risiken ein, wie Musk - man sollte hier aber Risikobereitschaft nicht mit Genie verwechseln





Ich glaube schon, dass Musk ein smarter Typ ist. Er hat auch offensichtlich einen guten Riecher, wo wirtschaftliches Potenzial liegt (er hat ja Tesla nicht gegründet, wie immer wieder behauptet wird, aber hat das Potenzial erkannt).





Nun sieht man allerdings auch, dass Musk eine Sache nicht gemacht hat: er ist selbst ein unternehmerisches Risiko eingegangen statt einfach nur die Aktien von vielversprechenden Unternehmen zu kaufen. Und darum bleibe ich dabei: die Idee, man müsse einfach nur Aktien von SpaceX und Tesla kaufen, um an Musks Erfolg partizipieren zu können, halte ich für eine gewagte Wette.





Nebenbei: ich habe gar nicht das Ziel Milliardär zu werden und ich kann mich auch nicht über fehlenden Wohlstand beklagen. ;-)