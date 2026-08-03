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    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 255 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf Buy 255
    • Unsicherheit durch KI und mögliche Tesla-Fusion
    • Erwartet Stabilisierung nach Ablauf der Haltefristen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 255 Dollar
    Foto: stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Für den Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk sei es ein "holpriger Weg" zum ersten Ergebnisbericht, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält trotz des jüngsten Abwärtsdrucks an seiner langfristig optimistischen These fest. Neben Unsicherheiten im KI-Bereich und der Komplexität einer möglichen Tesla-Fusion sei das Hauptproblem zuletzt die Furcht vor dem Ende der Haltefristen gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Aktie stabilisiert, wenn dieses Thema durch ist./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:01 / GMT

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    SpaceX

    +1,69 %
    -8,69 %
    -35,89 %
    -40,28 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 97,38 auf Tradegate (03. August 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -8,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 721,71 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +119,76 %/+166,85 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 255 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 255,00$, was eine Steigerung von +132,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der SpaceX-Aktie vor dem Lock‑up‑Ende Anfang August: hohe Shortquote (~34%) versus großes Angebot an frei werdenden Aktien, dadurch Risiko für starken Abgabedruck oder bei guten Quartalszahlen ein Short‑Squeeze. Diskutiert werden dadurch erhöhte Volatilität, Analysten‑Kursziele und mögliche Insiderverkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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