Marriott International Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 03.08.2026

Mit einer Performance von -7,41 % musste die Marriott International Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Marriott International Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Marriott International ist einer der weltweit größten Hotelkonzerne mit Marken von Budget bis Luxus (u.a. Marriott, Sheraton, Ritz-Carlton). Kerngeschäft: Beherbergung, Konferenz- und Gastronomieservices, primär Asset-light mit Management- und Franchiseverträgen. Starke Marktstellung, hohe Markenbekanntheit und Bonvoy-Loyalitätsprogramm. Wichtige Konkurrenten: Hilton, Hyatt, IHG, Accor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Marriott International Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,54 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,85 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +21,90 % gewonnen.

Während Marriott International Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,17 %. Damit gehört Marriott International Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Marriott International Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,13 % 1 Monat -7,85 % 3 Monate +7,54 % 1 Jahr +47,85 %

Informationen zur Marriott International Registered (A) Aktie

Stand: 03.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 264 Mio. Marriott International Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,49 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.

Wachstum in Nordamerika und ein angehobener Ausblick prägen das Bild, während das internationale Geschäft regional unterschiedlich verlief.



Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Accor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %. Hilton Worldwide Holdings notiert im Minus, mit -1,12 %.

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Ob die Marriott International Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marriott International Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.