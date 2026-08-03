Gesunkene Ölpreise stützen Anleihen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die angesichts der Entspannung im Nahen Osten deutlich gesunkenen Ölpreise stützten die Papiere. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,38 Prozent auf 124,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,14 Prozent.

Die Lage im Iran hat sich nach der jüngsten Zuspitzung deutlich beruhigt. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Auftakt der Woche kräftig nach. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte.