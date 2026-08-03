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    Deutsche Anleihen

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    Gesunkene Ölpreise stützen Anleihen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen stiegen nach Ölpreisrückgang
    • Euro-Bund-Future stieg um 0,38 Prozent auf 124,83
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe fiel auf 3,14
    Deutsche Anleihen - Gesunkene Ölpreise stützen Anleihen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die angesichts der Entspannung im Nahen Osten deutlich gesunkenen Ölpreise stützten die Papiere. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,38 Prozent auf 124,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,14 Prozent.

    Die Lage im Iran hat sich nach der jüngsten Zuspitzung deutlich beruhigt. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Auftakt der Woche kräftig nach. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte.

    Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Straße von Hormus zu lassen, Fortschritte machen. Außenminister Abbas Araghchi sagte, die Gespräche zwischen Teheran und Oman über die Verwaltung der Meerenge befänden sich in der Endphase. Dennoch herrscht nach wie vor wenig Klarheit über die Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman.

    Mit dem kräftigen Rückgang der Ölpreise zum Wochenstart wurden die Inflationsängste und die Sorgen vor steigenden Leitzinsen gedämpft. Die Unsicherheit bleibt aber sehr hoch. Schließlich gab es immer wieder Verhandlungsversuche. Sie sind bisher alle gescheitert./jsl/he





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