Deutsche Anleihen
Gesunkene Ölpreise stützen Anleihen
- Deutsche Staatsanleihen stiegen nach Ölpreisrückgang
- Euro-Bund-Future stieg um 0,38 Prozent auf 124,83
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihe fiel auf 3,14
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die angesichts der Entspannung im Nahen Osten deutlich gesunkenen Ölpreise stützten die Papiere. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,38 Prozent auf 124,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,14 Prozent.
Die Lage im Iran hat sich nach der jüngsten Zuspitzung deutlich beruhigt. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Auftakt der Woche kräftig nach. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte.
Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Straße von Hormus zu lassen, Fortschritte machen. Außenminister Abbas Araghchi sagte, die Gespräche zwischen Teheran und Oman über die Verwaltung der Meerenge befänden sich in der Endphase. Dennoch herrscht nach wie vor wenig Klarheit über die Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman.
Mit dem kräftigen Rückgang der Ölpreise zum Wochenstart wurden die Inflationsängste und die Sorgen vor steigenden Leitzinsen gedämpft. Die Unsicherheit bleibt aber sehr hoch. Schließlich gab es immer wieder Verhandlungsversuche. Sie sind bisher alle gescheitert./jsl/he
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.