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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx steigt auf Rekordhoch - Keine Angriffe auf Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Absage neuer US-Angriffe auf Iran treibt Index
    • Trump kündigt neue Gespräche mit Iran ohne Details
    • SMI in Zürich leicht gestiegen FTSE 100 gesunken
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx steigt auf Rekordhoch - Keine Angriffe auf Iran
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Absage neuer Angriffe auf den Iran durch die Vereinigten Staaten hat den EuroStoxx 50 zum Wochenbeginn auf ein Rekordhoch getrieben. Der Leitindex der Eurozone stieg am Montag am Ende um 1,08 Prozent auf 6.426,50 Punkte.

    US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

    Außerhalb der Eurozone hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. In Zürich legte der Leitindex SMI um 0,18 Prozent auf 14.371,77 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gab um 0,10 Prozent auf 10.857,70 Punkte nach./la/he






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