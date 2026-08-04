IsoEnergy: 43.160 cps bei Hurricane – Tony M rückt an die Neustart-Entscheidung!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-/Marketingberatervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Verantwortlich: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 04.08.2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Ausbau der Kernenergie gewinnt weltweit weiter an Dynamik. Nach aktueller Übersicht der World Nuclear Association befinden sich rund 80 Leistungsreaktoren im Bau und etwa 120 weitere sind konkret geplant. In den USA erzeugen 94 Reaktoren mit knapp 97 Gigawatt Leistung weiterhin rund 19 % des Stroms. Neue Reaktoren, Laufzeitverlängerungen und der Wiederaufbau westlicher Brennstoffketten erhöhen den strategischen Wert gesicherter Uranquellen.

In diesem Umfeld hat sich IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) zu einer global diversifizierten Uranplattform entwickelt. Die Investmentstory ruht inzwischen auf drei Zeitachsen: Hurricane als außergewöhnlich hochgradige Langfristoption in Kanada, Tony M als möglicher kurzfristiger US-Neustart und Wiluna als zusätzlicher Entwicklungspfad in Australien.

Die Werttreiber im Überblick

Hurricane: außergewöhnlicher Gehalt, aber noch keine Reserve

Das zu 100 % kontrollierte Larocque-East-Projekt liegt im östlichen Athabasca Basin in Saskatchewan. Hurricane befindet sich ungefähr 40 Kilometer nordwestlich der McClean-Lake-Mühle und etwa 325 Meter unter der Oberfläche. Die Nähe zu Straßen-, Strom- und Verarbeitungsinfrastruktur ist ein Standortvorteil. Dieser begründet jedoch noch kein gesichertes Recht zur Nutzung einer fremden Mühle.

Quelle: IsoEnergy

Die aktuelle Ressourcenschätzung per Stichtag 8. Juli 2022 umfasst 48,61 Mio. Pfund U₃O₈ in der Kategorie „angezeigt“ aus 63.800 Tonnen mit durchschnittlich 34,5 % U₃O₈. Darin enthalten ist eine hochgradige Domäne mit 43,89 Mio. Pfund bei 52,1 %. Hinzu kommen 2,66 Mio. Pfund U₃O₈ „abgeleitet“ aus 54.300 Tonnen mit 2,2 % U₃O₈.

Nach Unternehmensangaben ist Hurricane die weltweit hochgradigste veröffentlichte angezeigte Uranressource. Für die Schätzung wurden ein Cut-off von 1,0 % U₃O₈ und ein langfristiger Uranpreis von 65 USD je Pfund verwendet. Entscheidend für die Einordnung: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen noch keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Für Hurricane liegt bislang weder eine PEA noch eine Machbarkeitsstudie oder Produktionsentscheidung vor.

Sommerprogramm bestätigt den South Trend

Das laufende Sommerprogramm umfasst bis zu 20 Bohrlöcher über rund 8.000 Meter und konzentriert sich auf den Hurricane South Trend. Vor der Unterbrechung waren vier Löcher abgeschlossen, alle vier lieferten erhöhte Radioaktivität.

Das wichtigste Ergebnis stammt aus LE26-250, etwa 75 Meter östlich des hochgradigen Wintertreffers LE26-248. Gemessen wurden durchschnittlich 11.075 Counts per Second über 3,5 Meter einschließlich 43.160 cps über 0,5 Meter. Der Spitzenabschnitt enthält 0,3 Meter nicht konsolidierten Kern. Sämtliche Breiten sind Bohrlochlängen und nicht zwingend wahre Mächtigkeiten.

Quelle: IsoEnergy

Die geologische Bedeutung liegt in der Lage des Treffers: LE26-250 verlängert die neu interpretierte L-Fault-Zone entlang des Streichens und knüpft an LE26-248 an. Dort bestätigten Laboranalysen im Winter 4,21 % U₃O₈ über 3,5 Meter einschließlich 11,61 % über 1,0 Meter. Die bisherigen Sommerdaten liefern damit einen belastbaren Hinweis auf Kontinuität.

Zusätzlich stärkte IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) seine Landposition im östlichen Athabasca Basin. Im Jahr 2026 wurden rund 61.830 Hektar neu abgesteckt und weitere 31.293 Hektar über eine Option ergänzt. Einschließlich des Purepoint-Joint-Ventures hält oder kontrolliert das Unternehmen nun Zugang zu rund 344.812 Hektar in der Region. Damit wächst neben Hurricane auch die Pipeline möglicher neuer Entdeckungen.

Tony M: Reale Betriebsdaten statt reiner Modellannahmen

Der zweite Werttreiber liegt in Utah. Tony M ist eine vollständig genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine mit einer bestehenden Vereinbarung zur Lohnverarbeitung in der White-Mesa-Mühle von Energy Fuels. Die aktuelle Ressource umfasst 6,6 Mio. Pfund U₃O₈ „angezeigt“ und 2,2 Mio. Pfund „abgeleitet“.

Anfang 2026 startete IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) einen Großprobenversuch. Bis April waren rund 2.100 Tonnen mineralisiertes Material ohne Verletzungen oder Ausfalltage unter realitätsnahen Bedingungen abgebaut und auf dem Minengelände gelagert worden. Das Programm prüfte unter anderem Abbauverfahren, Verdünnung, Gehaltskontrolle, Gerätegrößen, Kosten, Belüftung und Arbeitssicherheit. Diese Daten sollen in eine NI-43-101-konforme vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie einfließen, deren Abschluss vor Jahresende 2026 angestrebt wird. Erst die Studie soll Produktionsumfang, Kostenstruktur und den für einen Neustart erforderlichen Uranpreis quantifizieren. Die PEA ist damit ein klarer Katalysator – aber noch keine Produktionsentscheidung.

Vor dem Transport zur White-Mesa-Mühle prüft IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) zudem eine großtechnische Vorsortierung beziehungsweise Aufbereitung. Frühere Kleintests zeigten jeweils mehr als 90 % Uranrückgewinnung in deutlich reduzierter Materialmasse. Ob diese Werte im größeren Maßstab erreichbar sind, muss der laufende Versuch erst bestätigen.

Finanzierung und Toro-Übernahme verbreitern die Plattform

IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) schloss im Januar 2026 eine Bought-Deal-Finanzierung über 57,5 Mio. CAD sowie eine parallele Privatplatzierung mit NexGen Energy über 25,0 Mio. CAD ab. Zum 6. Mai verfügte das Unternehmen nach eigenen Angaben über ungefähr 128,5 Mio. CAD Barmittel, 53,1 Mio. CAD börsennotierte Wertpapiere und 182,5 Mio. CAD bereinigtes Betriebskapital. Die globalen Explorations- und Vorentwicklungsprogramme waren damit nach Unternehmensangaben bis Ende 2026 finanziert.

Am 25. Juni wurde die Übernahme von Toro Energy vollständig abgeschlossen. Dadurch kam mit Wiluna in Western Australia ein zusätzlicher Uran- und Vanadium-Entwicklungskomplex ins Portfolio. IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) arbeitet nun an einer aktualisierten Ressourcenschätzung und an der Integration der Lagerstätten Lake Maitland, Centipede-Millipede, Lake Way und Dawson Hinkler. Die australischen Lagerstätten sind oberflächennahe, niedriggradigere Calcrete-Systeme mit einem anderen Abbau- und Aufbereitungskonzept. Ihr strategischer Wert liegt in der zusätzlichen Entwicklungsoption und der geografischen Diversifizierung.

Fazit: Mehrere Katalysatoren – drei unterschiedliche Reifegrade

IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) verbindet inzwischen außergewöhnliche geologische Qualität, eine reale US-Neustartoption und einen neuen australischen Entwicklungspfad. Hurricane bleibt das zentrale Langfrist-Asset: Der South Trend liefert erste Hinweise, dass das hochgradige System außerhalb der Ressourcengrenzen fortgesetzt werden könnte.

Kurzfristig besitzt Tony M den konkretesten Entscheidungshebel. Der abgeschlossene Großprobenabbau liefert reale Kosten- und Betriebsdaten, und die für Ende 2026 geplante PEA soll erstmals einen belastbaren wirtschaftlichen Rahmen für einen möglichen Neustart schaffen. Wiluna erweitert parallel die langfristige Projektpipeline.

Die Bilanzstärke erlaubt es dem Unternehmen, diese Programme gleichzeitig voranzutreiben. Die nächsten Werttreiber sind daher die Hurricane-Laboranalysen, weitere South-Trend-Bohrungen, die Tony-M-PEA und die aktualisierte Wiluna-Ressource.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Informationsstand

IsoEnergy Ltd.: Unternehmensmeldungen vom 7. Januar, 7. April, 23. April, 12. Mai, 25. Juni, 8. Juli und 13. Juli 2026; Q1-2026-Finanzbericht und MD&A; Larocque-East Technical Report 2022; Unternehmensangaben zu Tony M und Wiluna. World Nuclear Association: Plans for New Reactors Worldwide, Aktualisierung 28. Juli 2026. U.S. Energy Information Administration: US nuclear fleet data. Informationsstand: 3. August 2026. Die offizielle IsoEnergy-Nachrichtenübersicht enthielt zu diesem Zeitpunkt keine neuere Unternehmensmeldung als den Nachhaltigkeitsbericht vom 13. Juli 2026; Quelle-Intro-Bild: Business Goal Achievement Concept - Arrow Hitting Target in Hand; Von Temba.

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Ressourcen, historische Schätzungen und Wirtschaftlichkeit: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Einzelne Projekte des Portfolios enthalten historische Schätzungen, die nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt werden dürfen. Für Hurricane liegt keine Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Die Tony-M-PEA befindet sich in Vorbereitung und kann von bisherigen Annahmen wesentlich abweichen.

Wesentliche technische Einschränkungen: Radiometrische cps-Messungen sind Feldindikatoren und keine chemischen Laboranalysen. Bohrlochlängen entsprechen nicht zwingend wahren Mächtigkeiten. Hohe Gehalte, einzelne Abschnitte, Vergleiche mit benachbarten Projekten und die Nähe zu Infrastruktur beweisen weder Kontinuität noch Zugangsrechte, metallurgische Gewinnbarkeit, Wirtschaftlichkeit oder spätere Produktion.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, Waldbrand-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Bau-, Betriebs-, Aufbereitungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Länder-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. IsoEnergy besitzt derzeit keine produzierende Mine und erzielt keine operativen Umsätze aus Uranproduktion.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Bohrprogrammen, Ressourcenerweiterungen, Laboranalysen, Tony-M-PEA, Neustartentscheidungen, Wiluna-Integration, Genehmigungen und möglicher Produktion beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse und Zeitpläne können erheblich abweichen.

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