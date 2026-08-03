Eigentlich ist allen klar, dass Trump in Sachen Iran wieder Fake News produziert - aber dennoch reagieren die Märkte erneut auf diese Fake News! Aber warum? Der Wahrheitsgehalt von Trumps Iran-Aussagen tendiert nachweislich gegen Null. Es ist eine Kombination aus gezielter Manipulation durch Fake News und Insidern, die sich entsprechend positionieren und Algorithmen, die auf vermeintlich positive Nachrichten hirnfrei reagieren. Das alles erzeugt eine ganz "eigene Wahrheit", die mit der faktischen Realität nichts zu tun hat, aber eben wirkmächtig ist. Das alles erinnert an George Orwells "Ministerium für Wahrheit" - nach dem Motto: Trump hat immer recht, obwohl alle wissen, dass Fake News regieren..

Das Video "Trump: Wie lange können seine Fake News Märkte steuern? " sehen Sie hier..