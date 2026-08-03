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    Besonders beachtet!

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    Kontron Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 03.08.2026

    Am 03.08.2026 ist die Kontron Aktie, bisher, um -6,21 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Besonders beachtet! - Kontron Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 03.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

    Kontron Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.08.2026

    Die Kontron Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,21 % auf 21,290. Damit verliert die Aktie -1,410  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute bei der Kontron Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Kontron Aktionäre einen Verlust von -0,89 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Kontron Aktie damit um -6,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Kontron bisher ein Minus von -0,87 %.

    Während Kontron deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +3,10 %.

    Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,62 %
    1 Monat -9,26 %
    3 Monate -0,89 %
    1 Jahr -17,04 %
    Stand: 03.08.2026, 19:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte von Kontron. Die Analysten rechnen 1,60 EUR EPS bzw. 1,61–1,64 Mrd Umsatz; Wachstum gilt als zu schwach, daher Kurs seitwärts bis 2027. Operative Zahlen enttäuschen, Kapitalstruktur problematisch; Kurs bewegt sich seit Sommer 2025 oft zwischen 20 und 25 Euro. Ennoconn-Anteil nähert 48–50%, bleibt dominierend; Investitionsprüfung durch BMWK; Take‑private-Szenarien diskutiert, Liquidität sinkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Rally treibt Börsen an: DAX, TecDAX & Wall Street klar im Aufwind


    Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im TecDAX.

    DAX, Autolus Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Emerson Electric, Rockwell Automation und Co.

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,79 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,40 %. Siemens legt um +0,69 % zu

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    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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