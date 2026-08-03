Kontron Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 03.08.2026

Die Kontron Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,21 % auf 21,290€. Damit verliert die Aktie -1,410 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute bei der Kontron Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Kontron Aktionäre einen Verlust von -0,89 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Kontron Aktie damit um -6,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Kontron bisher ein Minus von -0,87 %.

Während Kontron deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +3,10 %.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,62 % 1 Monat -9,26 % 3 Monate -0,89 % 1 Jahr -17,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.08.2026, 19:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte von Kontron. Die Analysten rechnen 1,60 EUR EPS bzw. 1,61–1,64 Mrd Umsatz; Wachstum gilt als zu schwach, daher Kurs seitwärts bis 2027. Operative Zahlen enttäuschen, Kapitalstruktur problematisch; Kurs bewegt sich seit Sommer 2025 oft zwischen 20 und 25 Euro. Ennoconn-Anteil nähert 48–50%, bleibt dominierend; Investitionsprüfung durch BMWK; Take‑private-Szenarien diskutiert, Liquidität sinkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.

Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im TecDAX.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Emerson Electric, Rockwell Automation und Co.

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,79 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,40 %. Siemens legt um +0,69 % zu

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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