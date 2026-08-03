RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Bierbrauers von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate an. Das höhere Ziel reflektiere zum einen gestiegene Erwartungen hinsichtlich Absatz und Ertragswachstum und zum anderen Währungseffekte./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 73,36EUR auf Tradegate (03. August 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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