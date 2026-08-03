Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet - Prognose bleibt

Anleger zeigten sich erfreut. Die FMC-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu./he/la

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 44,22 auf Tradegate (03. August 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,92 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -30,18 %/-0,90 % bedeutet.