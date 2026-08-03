Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet - Prognose bleibt
- Operatives Ergebnis Q2 um 23% auf 569 Mio
- Währungsbereinigter Umsatz +4% auf 4,861 Mrd
- Ausblick 2026 bestätigt, Aktie +1,6 Prozent
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient und umgesetzt. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte sei zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die Markterwartungen hätten nur bei 515 Millionen Euro gelegen. Grund sei, dass diese das Wachstum im Segment Care Delivery unterschätzt hätten.
Der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 4,861 Milliarden Euro zu. Hier habe die Markterwartung bei 4,792 Milliarden Euro gelegen. Den Ausblick für 2026 bestätigte FMC. Demnach soll sich der Umsatz ungefähr auf Vorjahreshöhe bewegen. Beim operativen Ergebnis rechnet das Unternehmen weiter mit einer Veränderungsrate, die im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren, einstelligen Prozentbereich liegt.
Anleger zeigten sich erfreut. Die FMC-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu./he/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 44,22 auf Tradegate (03. August 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,92 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -30,18 %/-0,90 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
52 Wochentief 34,47 - Ich habe 334,71 bezahlt - Heute mit Henkel (vor einer Woche gekauft) die beiden Top Performer im DAX!