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FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 03.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie bisher Verluste von -7,75 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie.
FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.
FICO (Fair Isaac Corporation) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.08.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Sie fällt um -7,75 % auf 898,50€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,50 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) -34,87 % verloren.
Während FICO (Fair Isaac Corporation) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,25 %. Damit gehört FICO (Fair Isaac Corporation) heute zu den auffälligeren Werten.
FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-17,50 %
|1 Monat
|-19,32 %
|3 Monate
|+10,50 %
|1 Jahr
|-17,72 %
Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie
Es gibt 23 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,88 Mrd.EUR € wert.
Tech-Rally treibt Börsen an: DAX, TecDAX & Wall Street klar im Aufwind
Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, Oracle und Co.
Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Oracle notiert im Plus, mit +8,24 %.
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Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.