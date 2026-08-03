FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 03.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Sie fällt um -7,75 % auf 898,50€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,50 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) -34,87 % verloren.

Während FICO (Fair Isaac Corporation) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,25 %. Damit gehört FICO (Fair Isaac Corporation) heute zu den auffälligeren Werten.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,50 % 1 Monat -19,32 % 3 Monate +10,50 % 1 Jahr -17,72 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Stand: 03.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 23 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,88 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, Oracle und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Oracle notiert im Plus, mit +8,24 %.

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Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.