Börsen Update
Börsen Update USA - 03.08. - US Tech 100 stark +1,65 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:42) bei 53.086,23 PKT und steigt um +1,02 %.
Top-Werte: Boeing +6,73 %, Microsoft +4,85 %, Amazon +4,28 %, NVIDIA +4,07 %, Sherwin-Williams +3,06 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,28 %, Amgen -2,09 %, Johnson & Johnson -1,37 %, McDonald's -1,19 %, Apple -1,09 %
Der US Tech 100 steht bei 28.790,94 PKT und gewinnt bisher +1,65 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +15,67 %, Nebius Group Registered (A) +14,64 %, Lumentum Holdings +9,21 %, Rocket Lab Corporation +8,68 %, Axon Enterprise +6,81 %
Flop-Werte: Marriott International Registered (A) -6,84 %, Western Digital -4,18 %, Monolithic Power Systems -3,45 %, Monster Beverage -3,41 %, Seagate Technology Holdings -2,56 %
Der S&P 500 steht bei 7.596,48 PKT und gewinnt bisher +1,25 %.
Top-Werte: First Solar +12,76 %, Coherent +11,49 %, Lumentum Holdings +9,21 %, Vertiv Holdings Registered (A) +8,84 %, Builders Firstsource +8,68 %
Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -7,75 %, Marriott International Registered (A) -6,84 %, eBay -5,05 %, CF Industries Holdings -4,55 %, Western Digital -4,18 %
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