Aktien New York
Dow steigt gen Rekordhoch - Angriffe auf Iran abgesagt
- Dow Jones Anlauf auf Rekordhoch nach Iran-Entspannung
- S&P 500 und Nasdaq 100 mit starken Kursgewinnen
- Amazon erstmals in Drei-Billionen-Dollar-Klasse
NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt Anlauf zu einem Rekordhoch genommen. Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag dem US-Leitindex und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind.
Der Dow stieg um 1,1 Prozent auf 53.068 Punkte. Damit fehlte dem Index nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern.
Der marktbreite S&P 500 gewann 1,4 Prozent auf 7.597 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,8 Prozent auf 28.769 Punkte nach oben.
US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind, und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.
Unter den größten Gewinnern im Dow knüpften die Anteilscheine von Amazon an ihren Kurssprung vom Freitag an und stiegen zuletzt um 4,5 Prozent. Sie traten damit erstmals in den exklusiven Club derjenigen Konzerne ein, die an der Börse drei Billionen Dollar oder mehr wert sind.
Amazon profitiert derzeit vom aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die der weltgrößte Anbieter von Rechenleistung aus dem Netz ist. Im vergangenen Quartal stieg der AWS-Umsatz deutlicher als vom Analysten im Schnitt erwartet.
Laut dem Experten Brent Thill vom Analysehaus Jefferies haben die drei sogenannten Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt. Unter Hyperscaler versteht man sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben. Die Anteilscheine von Alphabet und die von Microsoft gewannen jeweils gut fünf Prozent.
An der Dow-Spitze zogen die Papiere von Boeing um 6,7 Prozent an. Auch den Papieren des Flugzeugbauers kamen positive Analystenkommentare zugute. So stufte Exane BNP Paribas die Aktien auf "Outperform" hoch und rechnet so damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln werden.
Sheila Kahyaoglu vom Analysehaus Jefferies schrieb, das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen. Im Kerngeschäft hätten sich bei Boeing die Dinge weiter verbessert.
Unter den schwächsten Werten im S&P 500 büßten Marriott International 6,4 Prozent ein. Eine höhere Gewinnprognose für das laufende Jahr war den Anlegern bei der Hotelkette nicht genug./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 246,7 auf Tradegate (03. August 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +21,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +23,41 %/+47,68 % bedeutet.
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026