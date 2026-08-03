Holand Automotive stärkt Ultra-Luxus-Leasing durch Scotti-Übernahme
Holand Leasing stärkt sein Ultra-Luxusprofil: Ein gezielter Portfoliozukauf aus dem Insolvenzverfahren von John Scotti Leasing sichert Kontinuität für anspruchsvolle Kunden.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Holand Leasing hat am 3. August 2026 im Rahmen eines gerichtlich beaufsichtigten Insolvenzverfahrens einen ausgewählten Teil des Leasingportfolios von John Scotti Leasing Inc. erworben; der verbleibende Teil bleibt beim Insolvenzverwalter.
- Die übernommenen Vermögenswerte wurden gezielt ausgewählt, weil sie zum Ultra‑Luxus‑Geschäftsmodell und Kundenprofil von Holand passen und die bestehende Leasingplattform sinnvoll ergänzen.
- Bestehende Leasingverträge werden respektiert und aufrechterhalten; Holand sichert Kontinuität und bietet Full‑Service‑Leasing (Anschaffung, Finanzierung, Verlängerung) für Premium‑Marken.
- Die Integration leitet Senior Vice‑President Janet Cully; Viki Forese berichtet an sie und führt die laufende Integration, unterstützt von Meir Bitton (Executive VP); Managementzitate betonen Kundenfokus und Diskretion.
- Die Transaktion entspricht Holands langfristiger Strategie, durch selektive und disziplinierte Übernahmen Wert zu schaffen und das Ultra‑Luxussegment auszubauen.
- Die 1995 gegründete Holand Automotive Group ist ein führender Mehrmarken‑Konzern im Luxus/Ultra‑Luxus (u. a. Ferrari, Rolls‑Royce, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Maserati, Lotus, BMW) mit Präsenz in Kanada, den USA und Europa.
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