🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    ROUNDUP

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Operatives Ergebnis bei FMC 23 Prozent über Vorjahr
    • Dialysegerät 5008X in 227 US Kliniken etabliert
    • Rund 100 Kliniken geschlossen und Profitabilität erwartet
    ROUNDUP - Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat dank Einsparungen und gestiegener Vergütungen im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Auch eine Sondererstattung in den USA trug zur Entwicklung bei. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte sei zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die Markterwartungen hätten nur bei 515 Millionen Euro gelegen. Diese hätten das Wachstum im Segment Care Delivery unterschätzt.

    Der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 4,861 Milliarden Euro zu. Hier habe die Markterwartung bei 4,792 Milliarden Euro gelegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    28.521,68€
    Basispreis
    24,69
    Ask
    × 10,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.429,36€
    Basispreis
    26,28
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger zeigten sich erfreut. Die FMC-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu.

    Die Einführung des neuen Dialysegerätes 5008X in den Vereinigten Staaten schreite zügig voran, wurde Vorstandschefin Helen Giza in der Mitteilung zitiert. Diese Technologie sei inzwischen in 227 Klinken in den USA verfügbar und bereits bei mehr als 600.000 Behandlungen eingesetzt worden. Allerdings sank das Behandlungswachstum aus eigener Kraft dort insgesamt um 0,9 Prozent.

    Im zweiten Quartal hatte FMC die für 2026 geplante Optimierung seines US-Dialysekliniknetzwerks beendet und etwa 100 Kliniken geschlossen. Die Patienten würden überwiegend in benachbarten Kliniken weiterbehandelt, hieß es weiter. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Vorteile des effizienteren Kliniknetzwerks in der zweiten Jahreshälfte zur Profitabilität beitragen werden.

    Den Ausblick für 2026 bestätigte FMC. Demnach soll sich der Umsatz ungefähr auf Vorjahreshöhe bewegen. Beim operativen Ergebnis rechnet das Unternehmen weiter mit einer Veränderungsrate, die im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren, einstelligen Prozentbereich liegt. Zudem hält das Unternehmen an seinen Sparzielen für dieses und das kommende Jahr fest./he/la

    Fresenius Medical Care

    -0,58 %
    +5,30 %
    +11,54 %
    +18,48 %
    +3,23 %
    -3,44 %
    -31,35 %
    -45,91 %
    +131,09 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
    Fresenius Medical Care direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 44,49 auf Tradegate (03. August 2026, 20:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,92 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -30,04 %/-0,70 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat dank Einsparungen und gestiegener Vergütungen im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Auch eine Sondererstattung in den USA trug zur Entwicklung bei. Das operative Ergebnis ohne …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     