DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 445 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Hautpflegesparte treibe die Marge weiter voran und sichere auch zukünftiges Wachstum, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der französische Kosmetikkonzern dürfte in der Lage sein, seinen Marktanteil weiter zu erhöhen. Dies sollte durch Produkteinführungen und Übernahmen getrieben sein./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 388,3EUR auf Tradegate (03. August 2026, 20:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

