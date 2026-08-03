DAX erreicht indikatives Korrektur-Maximalziel

Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat ein neues Allzeithoch erzielt und dabei das indikative Maximalziel der zähen Korrektur der vergangenen Wochen knapp überschritten. Damit wäre zumindest theoretisch der Weg auf der Oberseite frei.

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.



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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26095 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26095; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26095), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153), grüner 2=24692 (lila W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila X=25442, lila Y=24692 (mit roter A=23943, roter B=25903, roter C=24605, roter D=25269, roter E=24692) nebst gestarteter grüner 3 bisher 26095. Eine noch laufende grüne 2 hätte mit der lila B/X bisher 26095 das 161er Maximalziel 26093 (hellblaue Fibos) überschritten, was in einer 2 lediglich indikativ und keine feste Grenze ist. In diesem Fall würde immer noch eine lila C/Y mit Ziel der hellgrünen 0-b-Linie (derzeit bei 2461x) fehlen.Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote Alt: B/X (bisher 26095) hat auf der Oberseite noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die fehlende rote Alt: C/Y bzw. lila Alt: 2 kann auf der Unterseite bis 17019 fallen (grauer Pfad).DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.