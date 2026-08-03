Coherent - Aktie schießt in die Höhe +10,81 % - 03.08.2026

Die Coherent Aktie kann am heutigen Handelstag um +10,81 % auf 252,10€ zulegen. Das sind +24,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coherent Aktie. Nach einem Plus von +0,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 252,10€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Coherent Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -10,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coherent +42,63 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,34 % geändert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,10 % 1 Monat -22,01 % 3 Monate -19,07 % 1 Jahr +155,91 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 03.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,42 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Technologieaktien treiben die Börsen an: DAX, MDAX, SDAX und vor allem TecDAX legen kräftig zu, auch an der Wall Street dominieren deutliche Kursgewinne.

Coherent Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.