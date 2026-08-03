Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen
- Zulassung der 737 Max 7 für Boeing nach Jahren
- Zwei Abstürze mit 346 Toten und Qualitätsproblemen
- 737 Max 7 für 135-160 Passagiere Reichweite 7000 km
CHICAGO (dpa-AFX) - Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen eine Zulassung für das kleinste Flugzeug seiner Modellfamilie 737 Max bekommen. Der Airbus -Rivale kann nun Maschinen des Typs 737 Max 7 an Kunden ausliefern. Ursprünglich war angepeilt, die Modellvariante bereits 2019 in den Luftverkehr zu bringen. Doch nach zwei Abstürzen von 737-Max-Maschinen, bei denen 346 Menschen starben, sowie Qualitätsproblemen bei Boeing verzögerte sich das Zulassungsverfahren immer weiter.
Mit 737 Max entwickelte Boeing seine wichtigste 737-Modellfamilie weiter. Die 737 Max 7 kann je nach Konfiguration 135 bis 160 Passagiere befördern und hat eine Reichweite von bis zu gut 7.000 Kilometern. Boeing hat nach Zahlen des Konzerns über 280 Bestellungen für den Typ. Die Zulassung der größten Modellvariante 737 Max 10 erhofft sich der Konzern bis Ende des Jahres./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,77 % und einem Kurs von 202,1 auf Tradegate (03. August 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 165,13 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von -3,94 %/+20,08 % bedeutet.
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.
Dann interessiert auch das unqualifizierte gesulze einer/eines JennyHAM nicht.
Wenn jemand schon Zeit hat so penetrant in einem Aktienforum zu trolln...