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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,30 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +5,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: +25,07 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Microsoft gemischt: Nachbörsen-Plus (+2,5%; Beitrag 14) und Kursziele um 460 USD bzw. 550–600 USD (Beitrag 3). Azure/Umsatz-Steigerungen (Beiträge 12–14) stützen Sicht, Capex-Senkung belastet Ausrüster (Beitrag 5). Hohe Erwartungen könnten zu Sell-the-News führen (Beitrag 15).

    Amazon
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: +17,36 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Beitragssatz (wallstreetONLINE): Sentiment überwiegend bullish. AWS-Wachstum +37% im Q2; Investitionen 220 Mrd USD; Aktie in der Woche ca. +15%; JPMorgan erhöht Ziel von 330 auf 365 USD; Jefferies belässt Buy; weitere Aufwärtsziele gemeldet. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht genannt; Fokus auf Cloud-Dynamik und starke Quartalszahlen.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,07 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Einschätzungen zu Nvidia sind gemischt. Einige halten das Kursniveau für überbewertet/bearish, nennen aber ein mögliches Rekordquartal. Andere sehen Kaufgelegenheiten unter 200 USD und verkaufen über 200 USD. Debatten zu KI-Verflechtungen (OpenAI, SK Group) und Garantien. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,15 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 6
    Performance 1M: +15,89 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    American Express
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,31 %
    Chart American Express
    ISIN: US0258161092
    WKN: 850226
    Die American Express Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,30 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    IBM
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 9
    Performance 1M: -22,98 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im Dow Jones.
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