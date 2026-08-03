Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +5,17 %
Performance 1M: +25,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,49 %
Performance 1M: +17,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,78 %
Performance 1M: +3,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: -3,15 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: +15,89 %
Tagesperformance: +2,19 %
Performance 1M: -4,31 %
Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: +0,30 %
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: -22,98 %