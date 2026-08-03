Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Microsoft gemischt: Nachbörsen-Plus (+2,5%; Beitrag 14) und Kursziele um 460 USD bzw. 550–600 USD (Beitrag 3). Azure/Umsatz-Steigerungen (Beiträge 12–14) stützen Sicht, Capex-Senkung belastet Ausrüster (Beitrag 5). Hohe Erwartungen könnten zu Sell-the-News führen (Beitrag 15).